Diretta Perugia Trento/ Streaming video tv: chi in finale di Champions? (volley)

DIRETTA PERUGIA TRENTO: CHI IN FINALE?

Perugia Trento, diretta dagli arbitri Maroszek e Cesare, è la partita di volley maschile in programma oggi, mercoledì 24 marzo 2021 tra le mura del Pala Barton di Perugia: fischio d’inizio previsto per le ore 20.30. Atto finale per le semifinali della Champions League di volley maschile: con la diretta tra Perugia e Trento di questa sera si svolgerà infatti il match di ritorno e dunque presto scopriremo chi, tra i due club italiani, vincerà il bollente derby e volerà alla Superfinal di Verona per la massima competizione europea. L’attesa verso tale match è grande e nonostante il successo netto ottenuto dalla ITAS nel turno di andata per 3-0, nulla è ancora detto. Certo per la Sir l’impresa è complicata: alla squadra di Lorenzetti basterebbe vincere oggi con ogni risultato, mentre gli umbri devono sperare nel 3-0 finale stasera e poi nel golden set. Vedremo che dirà il campo.

DIRETTA PERUGIA TRENTO IN TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo agli appassionati che la diretta tra Perugia e Trento, in programma oggi alle ore 20.30 sarà visibile in diretta tv solo sul satellite, al canale Sky Sport Uno, canale 201 del telecomando. Il match di ritorno di semifinale della Champions league sarà disponibile anche in diretta streaming video tramite il servizio Sky Go, riservato ai soli abbonati.

DIRETTA PERUGIA TRENTO: IL CONTESTO

Prima di dare spazio alla diretta tra Perugia e Trento, attesa partita di ritorno delle semifinali di Champions league, ci pare utile andare a rinfrescarci la memoria su quanto occorso solo pochi giorni fa nel match di andata. Come abbiamo accennato prima, in tale occasione la formazione di Lorenzetti aveva dominato col risultato di 3-0, contro una Sir tutto sommato opaca e disattenta, che non è riuscita ad approfittare di tante occasioni che avrebbero potuto cambiare le sorti dell’incontro. Pure al primo set Perugia è rimasta incollata ai rivali per gran tempo come anche nei terzo: è stato nel secondo parziale, vinto per 25-16 che invece la Sir ha completamente ceduto all’ITAS, davvero in grandissima forma. Pur dopo tal prestazione e tale risultato non possiamo dare già per sconfitti gli umbri di Vital Heynen, che solo domenica hanno eliminato Milano dalla corsa scudetto della Superlega: la sfida di questa sera rimane ben aperta.

