Diretta/ Perugia Triestina (Serie C) streaming video Tv: Big match al Curi

DIRETTA PERUGIA TRIESTINA: CHE SPETTACOLO!

Perugia Triestina, in diretta domenica 11 aprile 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Renato Curi di Perugia sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. E’ un vero e proprio big match quello allo stadio Renato Curi, tra i padroni di casa umbri che coltivano ancora speranze di promozione diretta in Serie B e gli alabardati che restano ambizioni e desiderosi di essere protagonisti ai play off. Certo, la sconfitta nel recupero infrasettimanale a San Benedetto del Tronto ha bruciato sulla pelle di una Triestina che continua a mancare gli appuntamenti chiave per fare il salto di qualità in classifica.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: Ternana da record!

Il Perugia invece, dopo essere tornato alla vittoria nella trasferta sul campo della Virtus Verona, ha potuto ricevere buone notizie proprio grazie alla Triestina, che nello scorso weekend ha riaperto il campionato nel girone B battendo la capolista Padova. Ora i biancoscudati hanno 2 punti di vantaggio sul Sudtirol e 3 dal Perugia, che non rinuncia dunque alle speranze di ribaltone in vetta: oltre a battere la Triestina, gli uomini di Fabio Caserta sperano in un regalo dei “cugini” del Gubbio, impegnati proprio sul campo del Padova.

DIRETTA/ Cavese Teramo video streaming tv: cinque i testa a testa del match

DIRETTA PERUGIA TRIESTINA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Triestina è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 255 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA TRIESTINA

Le probabili formazioni della sfida tra Perugia e Triestina presso lo stadio Renato Curi. I padroni di casa allenati da Fabio Caserta scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Fulignati; Cancellotti, Angella, Sgarbi, Favalli; Sounas, Burrai, Vanbaleghem; Elia, Vano, Falzerano. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Bepi Pillon con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Valentini; Rapisarda, Capela, Lambrughi, Brivio; Rizzo, Lodi, Giorico; Mensah, Gomez, Sarno.

DIRETTA JUVENTUS U23 PONTEDERA/ Video streaming tv: pochi i precedenti del match

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Perugia Triestina, dunque possiamo subito andare a vedere cosa ci dicono le quote ufficiali che sono state fornite. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 1.80 volte quanto messo sul piatto, mentre per il segno X che regola il pareggio arriviamo a una vincita pari a 3.35 volte l’importo investito. Questo bookmaker ha inoltre stabilito che il guadagno per la vittoria degli ospiti, identificata dal segno 2, ammonti a 4.50 volte quanto avrete deciso di puntare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA