Diretta Perugia Verona/ Streaming video Rai: umbri favoriti (volley)

DIRETTA PERUGIA VERONA: SFIDA INTRIGANTE!

Perugia Verona, diretta dagli arbitri Massimo Florian e Dominga Lot, si gioca alle ore 18.15 di questa sera, sabato 19 dicembre 2020, presso il Pala Barton del capoluogo umbro per la quarta giornata di ritorno della Superlega 2020-2021 di volley maschile, che prosegue il proprio cammino tra mille difficoltà in questa stagione pesantemente condizionata dal Covid. La diretta di Perugia Verona si annuncia comunque interessante, come sempre quando scende in campo la Sir Safety Conad Perugia, che resta ai vertici della pallavolo italiana e anche internazionale, nostra rappresentante pure in Champions League come è giusto che sia. La capolista partirà logicamente favorita sulla carta stasera in Perugia Verona, dal momento che gli ospiti veneti della NBV Verona stanno vivendo invece una stagione piuttosto tormentata, nella quale l’obiettivo sarà entrare nella zona playoff: fare punti a Verona tuttavia non si annuncia per nulla facile per Verona…

DIRETTA PERUGIA VERONA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Verona sarà garantita da Rai Sport + HD, canale numero 57 della televisione, dunque in chiaro per tutti. Ottima notizia per tifosi ed appassionati che, qualora non potessero mettersi davanti a un televisore all’ora della partita, potranno affidarsi anche alla diretta streaming video tramite il servizio offerto dal sito oppure dall’app di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA PERUGIA VERONA: IL CONTESTO

Pur con tutte le difficoltà che stanno caratterizzando questa stagione, la diretta di Perugia Verona vede naturalmente in copertina i padroni di casa della Sir Safety Conad Perugia, data l’enorme distanza in classifica che separa le due compagini che oggi saranno protagoniste dell’anticipo televisivo della Superlega. Perugia finora ha perso una sola partita e punta dunque senza mezzi termini al primato in stagione regolare come viatico poi a successi veri e propri (leggasi trofei da mettere in bacheca). Per Verona invece, come abbiamo già avuto modo di evidenziare, finora il 2020-2021 è stato un campionato faticoso sotto ogni punto di vista, al di sotto del rendimento offerto dagli scaligeri negli ultimi anni. Invertire la tendenza proprio a Perugia sarà difficilissimo, perché è anche vero che la NBV Verona non ha nulla da perdere stasera: tutto ciò che dovesse arrivare, sarebbe tanto di guadagnato…

