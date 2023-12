DIRETTA/ Perugia Vis Pesaro (risultato finale 2-2): Adamonis decisivo (Serie C, 10 dicembre 2023)

DIRETTA PERUGIA VIS PESARO (RISULTATO FINALE 2-2): ADAMONIS DECISIVO

Il Perugia sbanda dopo aver incassato il gol del pareggio e la Vis Pesaro prova ad approfittarne per cercare il sorpasso. Alla mezz’ora Sylla stacca bene di testa ma il pallone esce a lato di pochi centimetri, al 34′ Pucciarelli si libera bene al tiro ma trova la respinta di Adamonis a negargli il gol. Vengono ammoniti Peixoto e Da Pozzo, nel recupero gli umbri chiudono gli spazi e riescono alla fine a conservare il pareggio in un match in cui i marchigiani si sono però dimostrati più brillanti. (agg. di Fabio Belli)

Video/ Olbia Perugia (0-1) gol e highlights: il Grifo vince al "Nespoli" con Paz! (Serie C, 3 dicembre 2023)

PERUGIA VIS PESARO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Perugia Vis Pesaro sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Perugia Vis Pesaro in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

Diretta/ Vis Pesaro Rimini (risultato finale 1-1): pareggia Morra! (Serie C, 3 dicembre 2023)

PAREGGIA KARLSSON!

Viene ammonito Tonucci per un fallo su Seghetti, la Vis Pesaro prova a scoprirsi a caccia del pareggio e il Perugia prova ad approfittarne in contropiede, al 14′ Fortin deve evitare il tris umbro su un gran sinistro di Ricci. Al 20′ del secondo tempo però la pressione della formazione marchigiana viene premiata. Il gol del pareggio della Vis Pesaro viene firmato da Karlsson, con l’islandese che approfitta di un’incertezza della difesa di casa. Al 24′ c’è un giallo per Paz proprio per un fallo su Karlsson. (agg. di Fabio Belli)

PUCCIARELLI, POI SEGHETTI!

Dopo il vantaggio umbro la Vis Pesaro prova a riorganizzarsi e si rende pericolosa con un colpo di testa di Zagnoni. La formazione marchigiana insiste e riesce a pervenire al pareggio al 31′ grazie a Pucciarelli, tocco di precisione imparabile per Adamonis. Al 39′ però il Perugia trova di nuovo il vantaggio: il gol del 2-1 viene firmato da Seghetti, gran destro e quinto gol stagionale per l’attaccante dei Grifoni. Prima dell’intervallo, sostituzione forzata per i padroni di casa: out Iannoni per infortunio, al suo posto entra Torrasi. (agg. di Fabio Belli)

Diretta/ Olbia Perugia (risultato finale 0-1): vince il Grifo, basta un gol di Paz al 43'! (3 dicembre 2023)

SBLOCCA IANNONI!

Subito ammonizione per Zagnoni a inizio partita. Al 5′ prima grande occasione da gol per la Vis Pesaro con Sylla, quindi c’è un cartellino giallo anche per Santoro. Al quarto d’ora è però il Perugia a portarsi in vantaggio grazie a Iannoni, che sblocca il match su cross di Seghetti. Queste le formazioni schierate dal 1′ dai due allenatori. Perugia (4-3-3): Adamonis; Paz, Angella, Vulikic, Bozzolan; Iannoni, Bartolomei, Santoro; Ricci F., Seghetti, Matos. A disp. Furlan, Abibi, Dell’Orco, Morichelli, Mezzoni, Cancellieri, Acella, Torrasi, Kouan, Bezziccheri, Lisi, Cudrig. All. Baldini F. Vis Pesaro (3-4-2-1): Polverino; Tonucci, Zagnoni, Zoia; Nina, Di Paola, Da Pozzo, Rossetti; Mamona, Pucciarelli; Sylla. A disp. Mariani, Fortin, Rossoni, Ceccacci, Peixoto, Loru, Mattioli, Cusumano, Valdifiori, Iervolino, Gulli, de Vries, Karlsson. All. Banchieri. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA PERUGIA VIS PESARO: SI COMINCIA!

Perugia Vis Pesaro, in diretta domenica 10 dicembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Renato Curi di Perugia, sarà una sfida valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C. Il Perugia si trova attualmente al terzo posto in classifica nel Girone B di Serie C, con 29 punti accumulati in sedici giornate. La squadra di Francesco Baldini ha recentemente ritrovato la vittoria nell’ultimo match contro l’Olbia (0-1 in trasferta), interrompendo una serie di due pareggi consecutivi contro Pineto e Carrarese, che avevano rallentato la sua corsa. Torres e Cesena hanno approfittato di questo passo falso per aumentare il loro vantaggio in testa alla classifica, ma il “Grifo” ha ora l’opportunità di conquistare la seconda vittoria consecutiva nel confronto con la Vis Pesaro. Il Perugia è ancora imbattuto davanti al proprio pubblico al “Curi”, con tre vittorie e quattro pareggi in sette partite casalinghe, e cercherà di bilanciare ulteriormente il tabellino dei punti aggiungendone altri 3.

La Vis Pesaro occupa attualmente la sedicesima posizione nel Girone B di Serie C, con 16 punti ottenuti nelle prime sedici giornate. La squadra guidata da Simone Banchieri affronta il Perugia dopo un periodo positivo, con due risultati utili consecutivi contro Lucchese (vittoria 1-2 in trasferta) e Rimini (pareggio 1-1). Nonostante le sconfitte contro le squadre di testa, Torres e Cesena, nelle ultime undici giornate, la Vis ha registrato solo due vittorie in questo lasso di tempo, con sette pareggi a contribuire in modo marginale al totale dei punti biancorossi. La sfida contro il Perugia rappresenta una nuova prova per valutare la solidità della squadra di Pesaro.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA VIS PESARO

Le probabili formazioni della diretta Perugia Vis Pesaro, match che andrà in scena allo stadio Renato Curi di Perugia. Per il Perugia, Francesco Baldini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Adamonis; Paz, Angella, Vulikic, Bozzolan; Torrasi, Bartolomei, Santoro; Ricci F., Matos, Lisi. Risponderà la Vis Pesaro allenata da Simone Banchieri con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Polverino; Ceccacci, Tonucci, Zagnoni, Zoia; Rossetti, Di Paola, Nina; De Vries, Pucciarelli; Sylla.

PERUGIA VIS PESARO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Perugia Vis Pesaro, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Perugia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo della Vis Pesaro, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA