Diretta Perugia Vis Pesaro, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Curi per la quindicesima giornata di Serie C 2025/2026, girone B.

DIRETTA PERUGIA VIS PESARO (RISULTATO FINALE 2-1): TRE PUNTI AI PADRONI DI CASA

La Vis Pesaro, di fatto, accusa il colpo del pareggio, visto che prende subito dopo anche il secondo gol. All’83’, infatti, Angella riesce a segnare per il Perugia con un di testa su una gran punizione battuta da Di Bartolomei. Il gol viene convalidato dopo un altro check della FVS. Da sottolineare le grandi proteste del team ospite.

Nella squadra marchigiana, di fatto, saltano i nervi, visto che all’89’ viene espulso Zoia per un brutto fallo. Il direttore di gara espelle anche un componente della panchina della Vis Pesaro. La parita del Curi, di fatto, termina qui, visto che nei sei minuti di recupero non accade nulla (Agg.William Scuotto).

DOVE VEDERE LA DIRETTA PERUGIA VIS PESARO: LE INFO STREAMING, VIDEO E TV

La Serie C è sponsorizzata da Sky che trasmetterà in televisione anche la diretta Perugia Vis Pesaro. Chi non potesse andare allo stadio potrà comunque guardare la partita in streaming con l’app di Sky Go. La gara sarà opzionabile pure dagli utenti registrati a Now Tv.

DIRETTA PERUGIA VIS PESARO (RISULTATO 1-1): PARI DI BACCHIN

In questa fase del secondo tempo, di fatto, non ci sono grande occasioni da gol. Anche se sembra che il Perugia abbia terminato le proprie energie. Al 73′ arriva un’altra conclusione di Giunti: pallone alto la traversa. La bellezza del calcio è proprio quella in cui cambia tutto in pochissimo tempo e questo succede anche in questa gara.

Due minuti dopo, infatti, il Perugia riesce a riportare il risultato in parità con il gol siglato da Bacchin, che supera alla grande un cross di Montevago. Il gol viene convalidato anche dopo la card giocata dalla Vis Pesaro per un presunto fallo ad inizio azione. Ora vedremo cosa accadrà nei minuti finali del match del Curi (Agg.William Scuotto).

DIRETTA PERUGIA VIS PESARO (RISULTATO 0-1): GOL DI PUCCIARELLI

I primi minuti della partita vedono sicuramente la Vis Pesaro sicuramente più intraprendente nella ricerca del gol. Al 21′ ci prova a volo Megelaitis: sfera che si spegne sul fondo. La gara si sblocca al 29′, ovvero quando la squadra ospite riesce a passare in vantaggio con il gran gol sigalto da Pucciarelli.

Poi, in appena due minuti, Giunti ha ben due occasioni per segnare, ma prima non riesce ad insaccare e poi sfiora il palo. Il secondo tempo, invece, inizia con il colpo di testa di Riccardi: grande parata di Pozzi. Ora, invece, è arrivato il tempo della classica girandola delle sostituzioni del secondo tempo (Agg.William Scuotto).

DIRETTA PERUGIA VIS PESARO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Vediamo insieme le statistiche pre partita della diretta di Perugia Vis Pesaro, il nostro obiettivo è quello di capire in ottica di trend chi riuscirà nell’impresa di portare i tre punti questa sera, oppure se ci sono i presupposti matematici per un pareggio. Il Perugia arriva con una struttura solida e ben definita: 57% di possesso medio, 1,8 xG, 1,2 xGA, e una precisione nei passaggi dell’87%, dato che evidenzia una squadra capace di governare il ritmo della partita. Il 62% delle occasioni offensive nasce da combinazioni interne, con un baricentro stabile a 45 metri e una media di 11 recuperi offensivi.

La difesa biancorossa concede pochissimo nei 16 metri (3,3 tiri nello specchio subiti), ma ha una vulnerabilità sui piazzati: 34% dei gol incassati arriva da fermo. La Vis Pesaro risponde con una struttura più prudente ma molto organizzata: 48% di possesso, 1,3 xG, 1,0 xGA, e una spiccata propensione alla transizione, da cui nasce il 44% delle occasioni create. Gli ospiti costruiscono meno ma sono pericolosi quando accorciano il campo, soprattutto tra 55’ e 75’, fascia nella quale segnano il 39% dei gol. Difensivamente tengono bene sugli esterni, ma soffrono le imbucate centrali (1,2 xGA). Ora via al commento live della diretta di Perugia Vis Pesaro, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

PERUGIA VIS PESARO, DUE COMPAGINI MOLTO DISTANTI

La diretta Perugia Vis Pesaro avrà luogo lunedì 24 novembre 2025 dalle ore 20:30. Presso lo Stadio Renato Curi è di scena uno dei due posticipi valevoli per la quindicesima giornata del girone B dopo che tutte le altre squadre sono già scese in campo nel weekend. Ad affrontarsi quest’oggi ci sono due squadre molto lontane in graduatoria.

I Grifoni sono terzultimi, e dunque in diciottesima posizione, con appena nove punti e distanti sei lunghezze dal Pontedera, prima compagine appena fuori dalla zona retrocessione. Gli Umbri stanno però facendo del loro meglio per rilanciarsi e non perdono infatti da quattro partite, avendo ottenuto tre pareggi di fila.

Nello scorso weekend di campionato gli uomini del tecnico Tedesco hanno chiuso sull’1 a 1 l’incontro con la Torres mantenendo così i sardi a distanza di un punto. Ben diverso il rendimento stagionale della Vis Pesaro, adesso in ottava posizione con i suoi venti punti proprio come il Forlì ed anche il Campobasso.

I calciatori guidati in panchina dal tecnico Stellone non finiscono KO da addirittura otto impegni in Serie C ed arrivano dal successo per 2 a 1 sul Guidonia Montecelio, ora lontano solo tre lunghezze. Il Gubbio, la Pianese e la Juventus Next Gen scalpitano però alle spalle dei marchigiani per ritagliarsi un posto che permetta loro di sognare la promozione.

DIRETTA PERUGIA VIS PESARO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Perugia Vis Pesaro: modulo 4-3-1-2, stando alle indiscrezioni, per la squadra del tecnico Tedesco con Gemello, Calapai, Angella, Riccardi e Tozzuolo, Tumbarello, Megelaitis e Giunti, Torrasi, Montevago e Bacchin titolari. Mister Stellone punterà invece sul 3-4-2-1 come schieramento di partenza per gli ospiti con Pozzi, Ceccacci, Bove e Tonucci, Zoia, Di Paola, Paganini e Vezzoni, Giovannini, Machin e Stabile dall’inizio.

DIRETTA PERUGIA VIS PESARO, LE QUOTE

Le quote della diretta Perugia Vis Pesaro: sebbene queste due formazioni occupino posizioni molto distanti in classifica, sembrano comunque essere i padroni di casa in vantaggio alla vigilia per quanto riguarda l’esito finale ipotizzato da Snai. L’agenzia di scommesse sportive paga appunto a 2.35 il successo dei biancorossi di casa mentre gli ospiti hanno più o meno le stesse chances di aggiudicarsi la vittoria rispetto a quelle concernenti il pareggio, con i segni 2 ed x quotati a 2.95 e a 2.90.