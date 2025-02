DIRETTA PERUGIA VIS PESARO: STELLONE PUNTA AL TERZO POSTO

La ventiseiesima giornata del Girone B di Serie C si aprirà al Renato Curi dove andrà in scena la diretta Perugia Vis Pesaro con il calcio d’inizio fissato per le 20,30 di venerdì 7 febbraio 2025. La sfida sarà tra due squadre divise da sedici punti ma con la stessa voglia di lottare per i tre punti sperando nella Serie B.

Il Perugia di Zauli è reduce da tre partite senza vittoria e cerca il riscatto davanti al proprio pubblico. Meglio la Vis Pesaro di Stellone che occupa la quarta posizione in classifica e ha ottenuto i 3 punti nell’ultima partita giocata in casa contro il Campobasso.

DIRETTA PERUGIA VIS PESARO, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Anche questo anticipo di Serie C sarà disponibile per gli appassionati della Serie C per cui, al Renato Curi, la diretta Perugia Vis Pesaro si potrà vedere in tv su Sky o in diretta streaming video su NOW TV e Sky GO.

PERUGIA VIS PESARO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Perugia di Zauli andrà in campo con un 4-2-3-1 con Amoran e Dell’Orco a difendere la porta di Gemello. Torrasi e Giunti a centrocampo e il terzetto Matos, Bartolomei e Cisco dietro Montevago che è l’unico terminale offensivo.

Giocherà con una difesa a tre formata da Ceccacci, Neri e Coppola, invece, la Vis Pesaro di Stellone che si affiderà ancora a Vukovic per difendere la porta. Zoia e Cannavò giocheranno come esterni a sostegno di un tridente composto da Pucciarelli, Nicastro e Di Paola.

PERUGIA VIS PESARO, LE QUOTE

L’agenzia Snai ha pubblicato le quote per la diretta Perugia Vis Pesaro: abbiamo un segno 1 per la vittoria del Grifone che vi permetterebbe di intascare una somma corrispondente a 2,15 volte la giocata, mentre il successo della Vis Pesaro regolato dal segno 2 porta in dote una vincita che ammonta a 3,40 volte la posta in palio. Infine il bookmaker in caso di pareggio vi premierebbe con una somma del valore di 2,90 volte l’importo che avrete pensato di investire.

