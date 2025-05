DIRETTA PERUGIA ZAWIERCIE: LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE

In palio il trono d’Europa per ribadire il dominio italiano: la diretta Perugia Zawiercie si svolgerà alle ore 20.05 di questa sera, domenica 18 maggio 2025, all’Atlas Arena di Lodz che ospita la finale della Champions League di volley maschile. La Sir Sicoma Monini Perugia vuole raccogliere l’eredità di Trento, che è stata campione d’Europa nella scorsa stagione, per fare un’altra doppietta con Conegliano, dominatrice al femminile, ma soprattutto per nobilitare una stagione nella quale gli umbri sono stati in lotta su tutti i fronti, ma finora hanno raccolto “solo” la Supercoppa Italiana, che assumerebbe ben altro sapore se abbinata alla Champions League.

La Final Four è iniziata benissimo, grazie al successo per 3-0 nella semifinale contro Ankara, per cui ecco adesso la diretta Perugia Zawiercie, dal momento che gli umbri sfideranno i padroni di casa polacchi dell’Aluron CMC Warta Zawiercie, che hanno invece vinto con un combattuto 3-2 la semifinale derby contro lo Jastrzebski. Perugia potrebbe quindi essere più fresca, considerando che ha giocato il giorno prima e due set in meno: ogni dettaglio può fare la differenza quando si gioca ai livelli più alti come in una finale di Champions League, vedremo gli umbri sapranno farne tesoro nella diretta Perugia Zawiercie.

PERUGIA ZAWIERCIE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA FINALE

La diretta Perugia Zawiercie in tv sarà per gli abbonati su Sky Sport Arena, canale 204 del satellite. Più ampie le opzioni per la diretta streaming video, anche se Sky Go, Now Tv e DAZN richiedono tutte un abbonamento.

La Champions League ancora manca nella bacheca della società, quindi la diretta Perugia Zawiercie può davvero scrivere una pagina di storia. Venerdì sera la semifinale ha offerto tre set combattuti, ma nei quali Perugia ha sempre avuto qualcosa in più rispetto all’Halkbank Ankara, una dote che potrebbe rivelarsi fondamentale anche oggi. Il cammino europeo degli uomini di Angelo Lorenzetti finora è stato perfetto: primo posto nel proprio girone, doppia vittoria nel quarto di finale contro Monza e il 3-0 rifilato ad Ankara in semifinale, manca l’ultimo sforzo che andrebbe a coronare questo eccellente percorso.

Non era forse prevedibile che in finale l’avversario sarebbe stato lo Zawiercie, che non è una delle big più tradizionali della pallavolo polacca. In bacheca il club ha “solo” una Coppa e una Supercoppa nazionali, mentre in campionato è stata finalista sconfitta nelle ultime due stagioni. Insomma, ormai una big, che però forse era meno attesa rispetto allo Jastrzebski: ieri la semifinale era partitamele, ma sotto 0-2 lo Zawiercie ha firmato la meravigliosa rimonta per vincere 22-20 un quinto set da leggenda. Morale a mille, gambe forse un po’ meno, di certo avremo un club campione d’Europa inedito e ciò rende ancora più particolare la diretta Perugia Zawiercie…