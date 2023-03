Diretta Pesaro Brindisi/ Streaming video tv: la Happy Casa è in ascesa! (basket A1)

DIRETTA PESARO BRINDISI: VUELLE PER IL RISCATTO!

Pesaro Brindisi, che è in diretta dalla Vitrifrigo Arena alle ore 17:30 di domenica 5 marzo, è valida per la 20^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Si torna a giocare dopo le due settimane di sosta, anche se la Vuelle è stata in campo: come noto infatti Pesaro ha partecipato alla Coppa Italia, ma ne è uscita delusa perché in semifinale è stata battuta da Brescia, una partita nella quale la battaglia con Varese ha fatto emergere i problemi fisici di un roster arrivato corto e non al massimo della condizione ad un appuntamento nel quale la finale sarebbe stata anche possibile.

Diretta/ Brescia Pesaro (risultato finale 74-57): dilaga la Germani!

L’avversaria di oggi è una Brindisi rinata, dopo un girone di andata non esattamente brillante: la Happy Casa però sta dimostrando di poter idealmente tornare quella di un paio di stagioni fa, due settimane fa ha vinto contro Verona addirittura con 34 punti di margine e grazie a questo successo è rientrata in una zona playoff che ovviamente adesso non vuole mollare. Scopriremo presto quello che succederà nella diretta di Pesaro Brindisi, mentre aspettiamo che si giochi facciamo una rapida analisi di quelli che sono i temi principali legati a questa partita della Vitrifrigo Arena.

Diretta/ Brindisi Verona (risultato finale 102-86) streaming video tv: Reed 17 punti

DIRETTA PESARO BRINDISI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Brindisi sarà trasmessa su DMAX, e dunque questa partita sarà un appuntamento in chiaro per tutti, dovendo selezionare il canale 52 del telecomando. L’alternativa come sempre è rappresentata dal portale Eleven Sports, che fornisce tutte le partite del campionato di Serie A1: in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video con la possibilità di acquistare l’evento on demand, e dobbiamo ricordare che da qualche tempo questa piattaforma è visibile anche su DAZN. Infine sul sito ufficiale della Lega, www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

Diretta/ Venezia Pesaro (risultato finale 93-77): la Reyer ritrova il successo

DIRETTA PESARO BRINDISI: RISULTATI E CONTESTO

Ci aspettiamo intensità nella diretta di Pesaro Brindisi: la partita potrebbe anche sovvertire le gerarchie nella classifica di Serie A1 perché, se è vero che tra la Vuelle e la Happy Casa ci sono altre tre squadre nel mezzo, è altrettanto vero che la distanza è di appena una partita e dunque i pugliesi potrebbero operare il sorpasso, riuscendo a entrare in contatto con il fattore campo nel primo turno di playoff. Ovviamente tutto ancora in divenire, visto che poi mancheranno ancora dieci giornate, ma sarebbe un’ulteriore risposta da parte di Brindisi che pian piano sta aumentando i giri del motore, e ha sicuramente il roster giusto per rimanere nelle prime otto e tornare la certezza del 2021.

Pesaro sa bene di essere arrivata alla stagione della definitiva maturazione: per il momento la Vuelle sta facendo tutto bene, la Coppa Italia è stata in qualche modo deludente ma certamente non cancella quanto di buono Jasmin Repesa è riuscito a costruire fino a questo momento, ovvero una squadra che più o meno stabilmente è rimasta nelle prime quattro del campionato e ha dimostrato di poter lottare con le migliori, anche se in ottica post season manca forse qualcosa per poter realmente pensare di arrivare in fondo. Intanto siamo curiosi di scoprire chi otterrà la vittoria questa sera nel match della Vitrifrigo Arena…











© RIPRODUZIONE RISERVATA