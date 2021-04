Diretta Pesaro Brindisi/ Streaming video tv: la Happy Casa è in testa! (basket A1)

DIRETTA PESARO BRINDISI: ADESSO LA HAPPY CASA SOGNA

Pesaro Brindisi sarà diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Guido Giovannetti e Giacomo Dori: in programma alle ore 18:00 di mercoledì 14 aprile, inaugura la 27^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. Si gioca un turno infrasettimanale che ci lancia verso la conclusione della regular season: la Happy Casa deve stringere i denti ed è in questo momento padrona del suo destino, perché dopo aver battuto l’Olimpia Milano (come già all’andata) si è presa il primo posto in classifica e ha anche una partita in meno.

Frank Vitucci sogna il fattore campo anche per l’eventuale finale playoff, e può vincere la regular season per la seconda volta da sorpresa del campionato; la post season è l’obiettivo della Vuelle che ha finalmente spezzato la serie di sconfitte andando a vincere alla Unipol Arena, e dunque idealmente lanciandosi psicologicamente verso le ultime fatiche. Staremo a vedere come finirà la diretta di Pesaro Brindisi, ma intanto bisogna aspettarne la palla a due; sfruttiamo questa attesa provando a valutare alcuni dei temi principali del tardo pomeriggio.

DIRETTA PESARO BRINDISI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non sarà possibile assistere alla diretta tv di Pesaro Brindisi, che non è una delle partite trasmesse per questo turno di campionato; sappiamo comunque che la modalità per assistere a tutte le gare di Serie A1 è quella di sottoscrivere un abbonamento al portale Eurosport Player, che fornirà le immagini ai suoi clienti tramite il servizio di diretta streaming video. Ricordiamo anche la possibilità di consultare liberamente il sito ufficiale www.legabasket.it, sul quale troverete il tabellino play-by-play, il boxscore del match aggiornato in tempo reale, le statistiche di squadre e giocatori e naturalmente la classifica del campionato.

DIRETTA PESARO BRINDISI: RISULTATI E CONTESTO

Alla Vitrifrigo Arena si respira aria di grande basket: Pesaro Brindisi è il confronto tra due società che, almeno sulla carta, partivano con la speranza di qualificarsi ai playoff in una buona posizione. Pronostico rispettato dalla Vuelle, anche se la crisi profonda attraversata nelle ultime settimane ha messo a repentaglio un traguardo che sembrava francamente archiviato; ora Jasmin Repesa non può sbagliare perché la classifica è cortissima e basterebbe poco per ritrovarsi invischiati addirittura nella corsa per non retrocedere, tema già affrontato ultimamente. La Happy Casa invece non si aspettava di essere prima in classifica con quattro giornate da giocare: nemmeno le più rosee previsioni avrebbero messo in conto questo scenario, invece i pugliesi sono anche riusciti a far fronte all’infortunio del loro leader D’Angelo Harrison e, anzi, senza di lui non hanno sbagliato un colpo battendo due volte Milano, e guardando ora tutti dall’alto al basso. Vitucci sa che il primo posto nella regular season sarebbe importante anche come segnale da lanciare a tutte le avversarie per lo scudetto: già, ora nemmeno Brindisi può più nascondersi e sa bene che con un percorso del genere non si può non puntare al tricolore.



