Diretta Pesaro Cantù/ Streaming video tv: brianzoli per il poker (basket A1)

Pesaro Cantù, partita diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Guido Giovannetti e Giulio Pepponi, va in scena alle ore 17:30 di giovedì 26 dicembre: alla Vitrifrigo Arena assistiamo alla 15^ giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020. Lanciata da tre vittorie consecutive, la San Bernardo Cinelandia sogna addirittura la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia: obiettivo che sembrava impensabile meno di un mese fa e che invece adesso è improvvisamente tornato alla portata, e segnerebbe un bel passo avanti rispetto a stagioni che sono state difficili sul piano economico. Situazione disperata per la Vuelle, che arriva dall’ennesima sconfitta: questa è pesante perchè rimediata sul parquet di Pistoia, il che significa che adesso i punti da recuperare per la salvezza sono ben 10. Difficile pensare alla permanenza in Serie A1, ma il campionato è ancora lungo: intanto vedremo cosa succederà nella diretta di Pesaro Cantù, analizzando anche alcuni dei temi principali di questo incrocio della Vitrifrigo Arena.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Cantù non è una di quelle che per questo turno di Serie A1 vengono trasmesse sui canali della nostra televisione, ma tutti gli appassionati potranno seguire questa sfida sulla piattaforma Eurosport Player, tramite il servizio di diretta streaming video (anche qui bisogna abbonarsi) e la fornitura di tutte le gare del massimo campionato di basket. Ricordiamo anche il sito www.legabasket.it, sul quale è possibile consultare tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

DIRETTA PESARO CANTU’: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Pesaro Cantù inizia non certo con premesse positive per Giancarlo Sacco: il nuovo allenatore della Vuelle non è riuscito a invertire la tendenza e anche lui, come già Federico Perego, non ha ancora vinto partite in questo campionato. La doppia retrocessione sancita dalla Lega Basket aveva già complicato i piani della Carpegna Prosciutto, che sta peraltro lasciando un’occasione dietro l’altra: vincere al PalaCarrara avrebbe ridotto drasticamente il margine sulla zona salvezza e lasciato anche in eredità un preziosissimo successo esterno in una sfida diretta, invece adesso la montagna da scalare sembra francamente insormontabile anche perchè la dirigenza era già stata chiara circa le difficoltà nel mettere mano al roster. Cantù invece vola sulle ali dell’entusiasmo, spinta dalla grande condizione di Wes Clark è andata a dominare all’Allianz Dome battendo Trieste e adesso sente davvero vicina la possibilità di giocare la Coppa Italia, anticamera per una qualificazione ai playoff che diventa alla portata. Ottimo il lavoro di Cesare Pancotto, ma è chiaro che si è fatto solo un piccolo passo: l’importante sarà confermarsi, e chiudere il 2019 con due vittorie sarebbe ovviamente molto prezioso per la squadra brianzola.



