Diretta Pesaro Cremona/ Streaming video Rai: Vuelle quasi disperata (basket A1)

Pesaro Cremona, che sarà diretta dagli arbitri Maurizio Biggi, Guido Federico Di Francesco e Giacomo Dori, si gioca alle ore 20:15 di domenica 1 dicembre e rappresenta uno dei posticipi nell’undicesima giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020. La Vanoli è in ripresa, la vittoria contro Trieste nell’ultimo turno ha rilanciato le ambizioni di una squadra che punta in alto ma aveva vissuto un avvio di stagione non propriamente esaltante; situazione invece pessima per una Vuelle che ormai sa di dover lottare per la salvezza fino all’ultima giornata, ma che si sta pericolosamente staccando dal gruppo e dunque si trova già in una condizione semidisperata. Aspettando la diretta di Pesaro Cremona andiamo subito a vedere quali potrebbero essere i temi principali di questa Pesaro Cremona, la cui palla a due è prevista tra poche ore.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Cremona, trattandosi del posticipo della domenica sera, sarà trasmessa sulla televisione satellitare: nello specifico dovrete andare sui canali Rai Sport o Rai Sport + rispettivamente ai numeri 57 e 58 del telecomando. L’alternativa è sempre la stessa, ovvero quella di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player che fornisce tutte le partite della Serie A1 di basket in diretta streaming video, e dunque visibili attraverso l’utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA PESARO CREMONA: RISULTATI E CONTESTO

Battuta nettamente anche a Brescia, la Vuelle affronta Pesaro Cremona con la sensazione che sia un’ultima spiaggia: naturalmente non è così, ma le due retrocessioni e il -4 rispetto anche solo alla penultima in classifica hanno creato una situazione per la quale la squadra adriatica ha già mezzo piede in LegaDue. Il roster quest’anno sembra essere poco competitivo: la società di fatto sta facendo dei miracoli per confermare ogni volta la presenza nel massimo campionato, Pesaro fino a questo momento si è sempre salvata sul campo ma la situazione è davvero grigia. Non così per la Vanoli, che però sa di dover alzare il livello del suo gioco: Cremona è stata la grande rivelazione dello scorso campionato e dunque ha bisogno di tornare a volare, perché ormai da queste parti si sono abituati bene e bisogna onorare una stagione che Meo Sacchetti spera possa concludersi un’altra volta con i playoff. Intanto il passo intermedio sarà quello della qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, e anche per quello bisogna alzare la posta…



