Diretta Pesaro Cremona/ Streaming video tv: incrocio per la salvezza! (basket A1)

DIRETTA PESARO CREMONA: PARTITA DELICATISSIMA!

Pesaro Cremona verrà diretta dagli arbitri Paternicò, Vicino e Boninsegna: appuntamento alla Vitrifrigo Arena alle ore 17:00 di domenica 6 febbraio, per una partita che rientra nella 19^ giornata del campionato di basket Serie A1 2021-2022. Match delicatissimo, perché ci si gioca la salvezza: la Vuelle, che ha perso in casa contro Treviso una partita incredibile, ha sicuramente rialzato la testa con l’avvento di Luca Banchi ma si trova ancora pericolosamente vicina alla zona calda (2 punti sulle ultime due) e dunque ha bisogno di una vittoria che, vista l’avversaria, sarebbe anche doppiamente importante.

La Vanoli aveva dato segnali di ripresa nelle scorse settimane, ma chiaramente la situazione è complicatissima: il ko incassato alla Segafredo Arena ci poteva chiaramente stare, ma adesso l’ultima posizione in classifica – insieme alla Fortitudo Bologna – impone che Paolo Galbiati cominci a vincere con maggiore regolarità, naturalmente a cominciare dalla partita di questo pomeriggio. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Pesaro Cremona; aspettando che si giochi, analizziamo in maniera più approfondita i temi principali che sono legati alla delicatissima sfida della Vitrifrigo Arena.

DIRETTA PESARO CREMONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Cremona non è tra quelle che saranno trasmesse sui canali della nostra televisione per questa giornata di campionato. Sappiamo comunque che da quest’anno tutte le gare di Serie A1 sono appannaggio di Discovery Plus, diventata broadcaster ufficiale della Lega: anche in questo caso servirà un abbonamento per la visione in diretta streaming video, mentre potrete consultare liberamente il sito www.legabasket.it, dove troverete le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA PESARO CREMONA: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Pesaro Cremona dobbiamo anche ricordare che a fine novembre era stata la Vuelle a vincere al PalaRadi: successo non indifferente, perché se oggi i marchigiani dovessero centrare il colpo grosso, le partite di vantaggio sulla Vanoli diventerebbero virtualmente 3, il che darebbe una bella spinta verso la salvezza. Pesaro però deve riscattare la bruciante sconfitta in overtime contro Treviso, che ha avuto l’effetto di far staccare la Nutribullet e portare la Openjobmetis ad agganciare la squadra di Luca Banchi, complicando oltremodo la corsa.

Se la Vuelle continua comunque a sperare di alzare la testa e guardare ai playoff, la Vanoli al momento non può fare considerazioni di questo tipo: si sapeva che Cremona avrebbe vissuto una stagione complessa, qualche colpo importante come detto c’è stato ma al momento non è sufficiente per avere qualche avversaria alle spalle. Vincere alla Vitrifrigo Arena per Paolo Galbiati diventa quasi un obbligo, perché adesso le partite in cui fare la differenza sulle rivali dirette per la salvezza non sono tantissime; a dirla tutta questo imminente match è di difficile lettura e potrebbe succedere di tutto, non resta allora che aspettare l’esito del parquet per scoprire quale delle due squadre si prenderà la vittoria…



