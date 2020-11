Diretta Pesaro Cremona/ Streaming video tv: la Vuelle è favorita ma… (basket A1)

Pesaro Cremona verrà diretta dagli arbitri Alessandro Vicino, Beniamino Manuel Attard e Federico Brindisi: squadre in campo alle ore 12:00 di domenica 1 novembre, per il lunch match nella 6^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021. Sfida tra due squadre che, almeno sulla carta, sembravano destinate a lottare per una salvezza abbordabile senza troppi guizzi, ma che stanno rivelando di poter fare qualcosa di più: sicuramente la Vuelle, che arriva dalla vittoria di Roma e ha comunque elementi particolarmente interessanti nel roster, veterani che possono tirare il gruppo e aumentare le ambizioni visto che sanno come si lotta per il vertice. La Vanoli è partita con tanti dubbi, riflessi anche sul campo; tuttavia è riuscita a prendersi due vittorie importanti, facendo anche il colpo grosso sul campo della Virtus Bologna, prima di cadere di misura contro Trento che fino a quel momento aveva sempre perso. E’ difficile tracciare un pronostico per la diretta di Pesaro Cremona; aspettandone la palla a due possiamo comunque provare a valutare alcuni dei temi principali che ci accompagneranno in questo match.

DIRETTA PESARO CREMONA IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Pesaro Cremona non sarà una di quelle che verranno trasmesse per questa giornata di campionato; in alternativa l’appuntamento per gli appassionati resta comunque quello che riguarda esclusivamente la piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna essere abbonati e che fornisce tutte le gare della Serie A1 di basket. La visione del match sarà in diretta streaming video; sul sito www.legabasket.it troverete poi tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet, le classifiche del torneo e di rendimento e gli highlights delle sfide precedenti.

DIRETTA PESARO CREMONA: RISULTATI E CONTESTO

Pesaro Cremona inizia tra poco: sulla carta la squadra favorita è sicuramente quella adriatica, che dopo aver giocato una Supercoppa sopra le righe si è presentata al campionato dimostrando di poter reggere il confronto con le avversarie che aspirano ai playoff. Jasmin Repesa è una garanzia, così lo sono anche i senatori Ariel Filloy e Carlos Delfino; la Carpegna Prosciutto ha vissuto stagioni difficilissime (soprattutto l’ultima, quando è stata letteralmente salvata dal lockdown) ma adesso potrebbe finalmente essere arrivato il momento per il riscatto. Le difficoltà economiche hanno bloccato la crescita di una Vanoli che era riuscita a vincere la Coppa Italia e sembrava aver intrapreso un percorso ben definito; l’addio di Meo Sacchetti è stato solo l’ultimo dei problemi per la società lombarda, che però come sempre è ripartita con passione e anche per questo campionato potrebbe aver trovati i giocatori giusti per tenere il livello. A roster anche Giuseppe Poeta, che certamente non ha bisogno di presentazioni e ha ancora talento e orgoglio per segnare il passo; adesso ci mettiamo comodi perché tra poco alla Vitrifrigo Arena si gioca, e vedremo quello che succederà…



© RIPRODUZIONE RISERVATA