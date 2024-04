Diretta/ Pesaro Cremona (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due, in campo! (28 aprile 2024)

DIRETTA PESARO CREMONA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Siamo alla palla a due di Pesaro Cremona, ed è certamente ironico che a sancire la retrocessione della Vuelle di Meo Sacchetti possa essere una squadra in cui il coach pugliese ha trascorso tre anni splendidi. Era il 2017 quando Cremona retrocedeva in Serie A2, venendo però riammessa per il fallimento di Caserta; la Vanoli aveva deciso di puntare su Sacchetti reduce da un’esperienza amara con Brindisi, ma già autore di un clamoroso ciclo vincente a Sassari (scudetto, Coppa Italia e Supercoppa nella stessa stagione, come grande highlight).

La scelta si era rivelata azzeccatissima: Sacchetti, che aveva portato avanti anche l’incarico di CT della nazionale, nel 2019 aveva fatto saltare il banco. Aveva portato Cremona alla vittoria della Coppa Italia, e successivamente alla semifinale playoff; dopo la cancellazione della stagione causa Covid, aveva lasciato non senza qualche polemica per rispondere alla chiamata della Fortitudo Bologna, lasciandola subito con un record di 1-8. Adesso la Vanoli potrebbe dargli una brutta notizia, la retrocessione: parola al parquet della Vitrifrigo Arena perché ci siamo davvero, la diretta di Pesaro Cremona sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE PESARO CREMONA IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Pesaro Cremona sui canali tradizionali della nostra televisione: la partita di Serie A1 non viene trasmessa nè in chiaro nè sul satellite, dunque resta l’opzione della diretta streaming video per gli abbonati alla piattaforma DAZN – questo vale per tutti i match del massimo campionato di basket – e in più possiamo aggiungere che è possibile consultare liberamente il sito ufficiale della Lega, www.legabasket.it, per tutte le informazioni utili come il boxscore e il tabellino play-by-play che sono aggiornati in tempo reale.

PESARO CREMONA: CALCOLI SALVEZZA

Affrontando le ultime ore prima della diretta di Pesaro Cremona, scopriamo quali siano le reali possibilità di salvezza della Vuelle, che come detto ha gli stessi punti di Brindisi e deve recuperare una gara a Treviso. Pesaro ha la differenza canestri a favore di entrambe, ed è uno straordinario punto di partenza: +5 sulla Happy Casa e +15 alla NutriBullet a parità di vittorie, questo ci dice che a parità di punti in classifica la Vuelle sarebbe salva e farebbe retrocedere le due rivali. Attenzione però allo scenario di quattro squadre appaiate a 22 punti.

Possibile se Treviso vincesse stasera a Varese per poi perdere all’ultima giornata, la Openjobmetis perdesse anche a Pistoia e Pesaro e Brindisi vincessero entrambe le loro sfide. In questo caso gli adriatici sarebbero in Serie A2: pagherebbero il fatto di essere l’unica squadra ad aver perso due volte contro Varese, a salvarsi sarebbe anche Treviso per differenza canestri nei confronti di Brindisi, che retrocederebbe insieme alla Vuelle. Ecco dunque perché, oltre alla classifica in termini di punti, Pesaro deve assolutamente tifare per la Openjobmetis questa sera: dovrà fare il suo dovere contro Cremona, con un orecchio puntato sulla Itelyum Arena. (agg. di Claudio Franceschini)

PESARO CREMONA: ULTIME CHANCE SALVEZZA!

Pesaro Cremona, partita diretta dagli arbitri Lorenzo Baldini, Denis Quarta e Alessandro Nicolini, prende il via alle ore 18:15 di domenica 28 aprile: quella della 29^ giornata di basket Serie A1 2023-2024 potrebbe essere l’ultima grande occasione per la Vuelle di salvarsi, centrando l’ennesima permanenza nel massimo campionato al termine di una stagione davvero travagliata. Dopo il colpo su Pistoia è arrivata la sconfitta di Casale Monferrato: Pesaro entra nella penultima giornata di regular season con gli stessi punti di Brindisi e due da recuperare a Treviso, situazione complessa.

La salvezza tuttavia non è impossibile, anzi: naturalmente dovranno verificarsi alcune combinazioni che studieremo, intanto Meo Sacchetti deve sfruttare questa partita casalinga contro la sua ex Cremona, che grazie al gran colpo contro Brescia si è messa al sicuro ed è di fatto tranquilla. Vedremo cosa succederà tra poco sul parquet della Vitrifrigo Arena, aspettando la diretta di Pesaro Cremona possiamo fare qualche considerazione sui temi principali di questo intrigante match.

DIRETTA PESARO CREMONA: VANOLI ORMAI TRANQUILLA

Manca sempre meno alla diretta di Pesaro Cremona: come abbiamo già detto la Vanoli è tranquilla, tecnicamente e aritmeticamente potrebbe ancora aspirare ai playoff ma è uno scenario chiuso. Se vogliamo un peccato per qualche punto di troppo perso per strada, ma tutto sommato questa Cremona era neopromossa e le si chiedeva una salvezza senza troppi affanni per poi provare a ricostruire, la salvezza è arrivata in anticipo e dunque adesso la Vanoli proverà a godersi il finale di regular season, cosa peraltro già fatta battendo la capolista Brescia.

Per Pesaro lo scenario è completamente differente: una squadra data per spacciata a più riprese che improvvisamente ha vinto qualche partita contro ogni pronostico, si è rimessa in corsa ma entra nelle ultime due giornate con una posizione di classifica che sancirebbe la retrocessione. Già in passato la Vuelle si è salvata in maniera miracolosa o quasi, una volta ha sfruttato anche la cancellazione di Caserta ma oggi le cose potrebbero essere diverse, restano le sfide contro Cremona e Venezia per provare a timbrare l’impresa ma la discesa in Serie A2 potrebbe arrivare anche questa sera.











