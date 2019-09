Diretta Pesaro Fortitudo Bologna/ Streaming video e tv: via alla Serie A (basket)

Pesaro Fortitudo Bologna, in diretta dalla Vitrifrigo Arena della città marchigiana, si gioca oggi, martedì 24 settembre 2019, come anticipo della prima giornata del campionato di Serie A di basket, che torna protagonista proprio con questa partita dopo l’estate caratterizzata soprattutto dal ritorno dell’Italia ai Mondiali dopo 13 anni di assenza. L’appuntamento per Pesaro Fortitudo Bologna è fissato alle ore 20.30 di questa sera, quando la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ospiterà la Pompea Fortitudo Bologna. Abbiamo parlato del ritorno degli azzurri ai Mondiali, ma adesso c’è un altro ritorno da celebrare: l’anticipo della prima giornata vedrà infatti scendere in campo la Fortitudo Bologna che torna nel massimo campionato del basket italiano dopo ben dieci anni di assenza, un digiuno lunghissimo per una squadra così gloriosa. Anche Pesaro vanta un passato illustre, dunque la partita è perfetta come “antipasto” della Serie A 2019-2020, che vede al via 17 squadre.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Pesaro Fortitudo Bologna, che non è tra le partite trasmesse per questa prima giornata di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per tutti gli appassionati è sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle gare di Serie A in diretta streaming video. Dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la sfida, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it sono consultabili le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo alla Vitrifrigo Arena.

DIRETTA PESARO FORTITUDO BOLOGNA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Pesaro Fortitudo Bologna, naturalmente dobbiamo tenere conto che nella prima partita di campionato le insidie e le incognite sono molte. Sia Pesaro sia la Fortitudo sono al primo impegno ufficiale nella nuova stagione, di conseguenza per entrambi gli allenatori sarà l’occasione per avere le prime vere risposte sul proprio lavoro nelle scorse settimane. Di base l’obiettivo è la salvezza: Federico Perego siede sulla panchina della gloriosa Victoria Libertas, che però negli ultimi anni ha sempre fatto una grande fatica a mantenere la massima categoria, di conseguenza a Pesaro la priorità sarebbe quella di provare almeno a soffrire un po’ meno; la Fortitudo Bologna di coach Antimo Martino è invece una neopromossa di lusso, ma una società che manca dalla Serie A da dieci anni è giusto che inizi con rispetto la nuova avventura. Se poi le cose dovessero mettersi per il meglio, ci sarà tempo per sognare in grande…



