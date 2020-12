Diretta Pesaro Fortitudo Bologna/ Streaming video tv: Aquila in crisi (basket A1)

DIRETTA PESARO FORTITUDO BOLOGNA: QUASI UN DERBY

Pesaro Fortitudo Bologna, che sarà diretta dagli arbitri Michele Rossi, Gianluca Sardella e Andrea Valzani, apre il programma dell’undicesima giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021: sabato 12 dicembre si gioca alle ore 20:30 e ci sono tanti argomenti di riflessione per il match della Vitrifrigo Arena. Sconfitta a Treviso nell’ultimo turno, la Vuelle si vuole rilanciare sapendo di poter competere per i playoff, perché lo ha ampiamente dimostrato in questo avvio di stagione nel quale ha già vinto cinque volte tanto rispetto all’anno scorso (non che fosse troppo complicato). Jasmin Repesa, che con l’Aquila ha vinto uno scudetto, è naturalmente il grande ex della serata ma non il principale protagonista, perché questo ruolo va ascritto a Luca Dalmonte che ha sostituito l’esonerato Meo Sacchetti, e farà il suo esordio in campionato dopo aver perso in casa contro Bilbao la partita di Champions League. Vedremo dunque in che modo andranno le cose nella diretta di Pesaro Fortitudo Bologna; aspettandone la palla a due possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali di questo intrigante match.

DIRETTA PESARO FORTITUDO BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Pesaro Fortitudo Bologna ci mette di fronte due squadre che stanno affrontando momenti diversi: l’Aquila sta di fatto rivestendo il ruolo che era della Vuelle lo scorso anno, ovvero ultima in classifica e con una crisi profonda che l’ha portata a vincere una sola volta in questo campionato. A pagare per tutti è stato Meo Sacchetti: sarebbe dovuto essere il grande condottiero del ritorno ai playoff e alla competizione per lo scudetto – magari non subito, ma nel medio periodo – è invece diventato il capro espiatorio per un roster costruito francamente male e che adesso si trova nella situazione di dover lottare per uscire dalle secche del fondo della graduatoria, con giocatori che forse non vi sono troppo abituati. Pesaro invece si gode la sua zona playoff, anche se deve ripartire dopo il ko di Treviso: rispetto a pochi mesi fa sull’Adriatico è cambiato l’intero scenario e davvero i marchigiani possono ambire a riprendersi un posto al sole nel basket italiano, per quella che è al momento la stagione ci sono sicuramente i margini per tornare subito ai playoff e lì giocarsela con l’esperienza di alcuni elementi chiave all’interno della squadra.

