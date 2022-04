DIRETTA PESARO FORTITUDO BOLOGNA/ Video streaming tv: il momento storico

DIRETTA PESARO FORTITUDO BOLOGNA: IL MOMENTO STORICO

C’è un momento nella storia in cui Pesaro Fortitudo Bologna ha rappresentato come un passaggio di consegne. Parliamo della stagione 1995-1996: la Vuelle aveva vinto gli scudetti del 1988 e 1990 e aveva perso le finali nel 1992 e 1994. Anche per statistiche e cabala, quello sarebbe dovuto essere l’anno di un nuovo viaggio in finale ma la realtà è che la società stava già calando, e in regular season era arrivata settima (17-15). Al secondo posto invece si era piazzata la Teamysistem, cioè la Effe: 22 vittorie e 10 sconfitte, e bye nel primo turno dei playoff come le prime 6 teste di serie.

DIRETTA/ Pesaro Sassari (risultato finale 75-73) streaming video tv: Bilan 25 punti

Pesaro aveva eliminato Verona in tre partite, poi aveva incrociato la Fortitudo nei quarti: era finita con un 2-0 a favore dell’Aquila biancoblu. Per la Vuelle, sarebbe stata l’ultima partecipazione ai playoff per cinque anni, passati anche attraverso una retrocessione; la Fortitudo invece già quella stagione avrebbe raggiunto la finale (persa contro la Milano targata Stefanel), disputandone addirittura 10 in 11 stagioni. Solo due gli scudetti vinti: troppo poco davvero, ma quel momento di 26 anni fa ha davvero rappresentato un passaggio di consegne… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Venezia Fortitudo Bologna (risultato finale 77-72): successo dei lagunari!

DIRETTA PESARO FORTITUDO BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

La diretta tv di Pesaro Fortitudo Bologna non è una di quelle che per questa giornata di basket Serie A1 vengono trasmesse sui canali della nostra televisione. Da questa stagione comunque tutti i match del principale campionato di basket sono forniti in diretta streaming video dalla piattaforma Discovery Plus, diventata broadcaster ufficiale della Lega: per accedere al servizio e alle immagini dovrete aver sottoscritto un abbonamento, inoltre possiamo anche ricordare che sul sito della stessa Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Fortitudo Bologna Cremona (risultato finale 85-83): decisivo Aradori!

PESARO FORTITUDO BOLOGNA: MATCH DELICATISSIMO!

Pesaro Fortitudo Bologna, partita diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Martino Galasso e Matteo Boninsegna, si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 13 aprile: siamo alla Vitrifrigo Arena per la 16^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Sfida sempre molto affascinante tra due piazze storiche, e match che potrebbe definitivamente lanciare la Vuelle: è un gran momento per Pesaro, che battendo Sassari in volata è riuscita addirittura a entrare in zona playoff per gli incastri delle sfide dirette e, soprattutto, sembra aver definitivamente archiviato la corsa a una salvezza che si era parecchio complicata.

Per la Fortitudo invece questa è una partita decisiva: la Effe non è riuscita a contrastare il rientro di Venezia, ha perso sul parquet del Taliercio e dunque ha confermato il penultimo posto in classifica, vedendo anche allontanarsi la quota per restare in Serie A1 vista la vittoria di Treviso. Margini di errore non ne esistono più per l’Aquila: nella diretta di Pesaro Fortitudo Bologna gli emiliani devono vincere senza discussioni, sarà quindi interessante scoprire se ci riusciranno e noi lo valuteremo tra poco, non prima di aver discusso brevemente sui temi principali che potrebbero emergere dalla serata della Vitrifrigo Arena.

DIRETTA PESARO FORTITUDO BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Come dicevamo, la diretta di Pesaro Fortitudo Bologna è una partita che possiamo considerare storica per quello che le due società sono riuscite a fare per il nostro movimento, anche se poi in epoca recente non si sono mai incrociate in momenti nei quali erano entrambe al top. Sia come sia, la Vuelle esplora la possibilità di salvarsi aritmeticamente dopo un grande stint, grazie all’arrivo di Luca Banchi che ha ridato vigore e fiducia a un gruppo che, dopo aver vinto a Varese, ha ottenuto anche lo scalpo di Sassari ed è arrivata a quota 22 punti in classifica, addirittura sognando quei playoff che l’anno scorso aveva mancato sul filo di lana, pur avendo raggiunto la finale di Coppa Italia.

La Fortitudo Bologna vive invece un incubo: tre anni dopo il ritorno in Serie A1 è davvero vicina alla retrocessione, sapendo che poi la scalata per tornare al piano superiore sarebbe difficilissima come del resto già sperimentato in passato. Il problema è che la Effe non trova ritmo: ha vinto qualche partita importante, ha lasciato Cremona ultima in classifica ma adesso si ritrova con due partite da recuperare per salvarsi, ma sempre meno gare da disputare. Insomma: una sconfitta questa sera sarebbe sostanzialmente fatale alla Kigili, e dunque vedremo come andranno le cose alla Vitrifrigo Arena.











© RIPRODUZIONE RISERVATA