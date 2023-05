DIRETTA/ Pesaro Milano (risultato live 17-34) streaming video tv: Napier 11 punti

DIRETTA PESARO MILANO (RISULTATO 17-34): NAPIER 11 PUNTI

Inizia gara quattro tra Pesaro e Olimpia Milano. Il primo quarto termina sul 17-34. Andiamo a scoprire i realizzatori del match. Pesaro: Daye 1, Charalampopoulos 8, Kravic 2, Visconti 3, Cheatham 3. Milano: Hines 4, Melli 5, Napier 11, Shields 11, Voigtmann 3. (agg. Umberto Tessier)

Diretta/ Pesaro Milano (risultato finale 88-83): l'Olimpia cade in gara tre

DIRETTA PESARO MILANO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Milano sarà garantita (anche se soltanto per gli abbonati) sul canale tematico Eurosport 1, possibilità che andrà ad aggiungersi alla diretta streaming video di Pesaro Milano che sarà garantita sulla piattaforma Eleven, che trasmette tutte le partite della Serie A di basket, naturalmente anche durante i playoff scudetto.

Diretta/ Milano Pesaro (risultato finale 86-57): dominio Olimpia, la serie va sul 2-0

SI GIOCA

Ci siamo, adesso è tutto pronto per dare il via alla diretta di Pesaro Milano, gara-4 che si è resa necessaria dopo la sconfitta dell’Olimpia Milano di due sere fa, nel primo incontro nelle Marche. Una battuta d’arresto sicuramente sgradita dal punto di vista del coach Ettore Messina, che aveva commentato così la sconfitta dei suoi ragazzi che allunga la serie: “Pesaro ha meritato di vincere, perché dopo aver seguito per tutta la partita, ha giocato davvero molto bene all’inizio del quarto periodo. Penso sia quello che ha deciso la partita”, ha ammesso Messina con sportività.

Diretta/ Milano Pesaro (risultato finale 94-68): Olimpia sul velluto

L’allenatore di Milano tuttavia si è poi concentrato sugli errori della sua squadra che hanno agevolato la vittoria degli avversari: “Noi siamo stati mediocri in difesa, non siamo riusciti a togliergli nulla, canestri da fuori, canestri da sotto, nulla. Nelle prime due partite li avevamo tenuti a 60 punti e stasera ne abbiamo subiti 88. Quando vieni in trasferta e segni 83 punti questo dovrebbe bastare per vincere la partita invece non è bastato. Adesso giochiamo Gara 4 e vediamo cosa succede”. Vogliamo naturalmente scoprirlo anche noi, quindi cediamo senza indugio la parola al campo perché comincia la diretta di Pesaro Milano! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA PESARO MILANO: MESSINA FURIOSO!

Pesaro Milano, diretta dagli arbitri Begnis, Sahin e Bongiorni, si giocherà con palla a due alle ore 20.30 di questa sera, sabato 20 maggio 2023. Siamo ancora alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, che ospiterà la partita valida come gara-4 di questa serie dei quarti dei playoff della Serie A di basket che si è allungata, francamente un po’ a sorpresa, dopo che gara-3 ha visto il successo dei marchigiani. Una complicazione per la EA7 Emporio Armani Milano, che aveva dominato entrambe le partite giocate al Forum contro la Carpegna Prosciutto Pesaro, che però ha avuto la forza e la personalità di rialzarsi e vincere gara-3. La Victoria Libertas non ha nulla da perdere e proverà a bissare l’impresa per raggiungere una clamorosa bella.

La superiorità della Olimpia Milano nelle prime due partite ci dice che la diretta di Pesaro Milano potrebbe comunque avere gli ospiti come favoriti, se faranno tesoro degli errori della scorsa sfida, di certo è stuzzicante vedere che non sia stata tutta a senso unico questa serie che profuma di storia per la pallacanestro italiana e che negli anni Ottanta fu per ben tre volte la finale scudetto. Sia chiaro: il gap tecnico è netto fra la capolista della regular season e l’ottava e ultima testa di serie, che non avrebbe nemmeno disputato i playoff senza la penalizzazione che ha fatto scivolare Varese indietro in classifica. Oggi potrà esserci un’altra sorpresa? Ce lo dirà la diretta di Pesaro Milano…

DIRETTA PESARO MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Pesaro Milano, abbiamo già delineato il quadro di una serie che dopo le prime due partite sembrava scontata. Gara-1 aveva visto il vantaggio dell’Olimpia Milano in doppia cifra già al termine del primo quarto e ha poi toccato il +21 (54-33) all’intervallo lungo, fino al risultato finale di 94-68 per l’Olimpia. Discorso molto simile anche in gara-2, con l’unica differenza costituita dal punteggio leggermente più basso, cioè 86-57 in favore dell’Olimpia Milano. Strappo secco già nel primo quarto (27-15) e poi allungo sempre più deciso, tanto che dopo 30 minuti c’erano altrettanti punti di scarto sul 74-44 per Milano.

Con queste premesse, era più che lecito pensare che il semplice cambio di campo non sarebbe bastato per cambiare la situazione, invece Pesaro è riuscita a firmare una notevole impresa e in gara-3 ha vinto per 88-83, restando a contatto di Milano per i primi tre tempi e firmando poi un finale favoloso, con parziale di 27-17 nell’ultimo quarto per sorpassare l’Olimpia e prendersi una bellissima vittoria, con quattro uomini in doppia cifra. Certo, ripetersi non sarà affatto semplice, ma la pressione sarà tutta sugli ospiti: parola al campo per la diretta di Pesaro Milano, gara-4…











© RIPRODUZIONE RISERVATA