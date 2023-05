DIRETTA PESARO MILANO/ Video streaming tv: le dichiarazioni di Jasmin Repesa

DIRETTA PESARO MILANO: PARLA REPESA

A volte poche parole valgono più di mille analisi: verso la diretta di Pesaro Milano, se volessimo rileggere il commento di Jasmin Repesa dopo gara-2, ci servirebbero solo pochi secondi. Ecco infatti che cosa aveva affermato il grande ex, oggi allenatore della Carpegna Prosciutto Pesaro, nella sala stampa del Forum di Assago dopo la netta sconfitta dei suoi ragazzi anche in gara-2 di questa serie dei quarti di finale contro l’Olimpia Milano che finora non ha avuto storia: “Cosa posso dire dopo questa prestazione?

Che posso salutare i presenti e fare i complimenti a Milano per la netta vittoria. Ci abbiamo provato ma onestamente facciamo enorme fatica contro la loro totale aggressività”. Poco da aggiungere, d’altronde la differenza di valori in campo è stata clamorosa nelle precedenti due sfide della serie e chissà se basterà il passaggio nelle Marche per rianimare Pesaro, la quale avrà bisogno di una grande impresa anche solo per vincere una partita contro Milano e di conseguenza far proseguire la serie almeno fino a gara-4… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA PESARO MILANO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Milano sarà garantita (anche se soltanto per gli abbonati) sul canale tematico Eurosport 1, possibilità che andrà ad aggiungersi alla diretta streaming video di Pesaro Milano che sarà garantita sulla piattaforma Eleven, che trasmette tutte le partite della Serie A di basket, naturalmente anche durante i playoff scudetto.

PESARO MILANO: SERIE DECISA A FAVORE DELL’OLIMPIA?

Pesaro Milano, diretta dagli arbitri Mazzoni, Grigioni e Bartoli, si giocherà con palla a due alle ore 20.00 di questa sera, giovedì 18 maggio 2023, come gara-3 di questa serie dei quarti dei playoff della Serie A di basket che si trasferisce nelle Marche e quindi alla Vitrifrigo Arena di Pesaro dopo che la EA7 Emporio Armani Milano ha dominato entrambe le partite giocate al Forum contro la Carpegna Prosciutto Pesaro. La Victoria Libertas cercherà di affidarsi al fattore campo per prolungare la serie, anche se non è detto che ciò possa bastare considerata la superiorità della Olimpia Milano nelle prime due partite.

La diretta di Pesaro Milano profuma di storia per la pallacanestro italiana, negli anni Ottanta fu per ben tre volte la finale scudetto ma adesso il gap tecnico sembra molto netto, come hanno dimostrato in maniera spietata le prime due partite fra la capolista della regular season e l’ottava e ultima testa di serie, che non avrebbe nemmeno disputato i playoff senza la penalizzazione che ha fatto scivolare Varese indietro in classifica. Sarà già il match decisivo oppure la serie proseguirà? Ce lo dirà la diretta di Pesaro Milano…

DIRETTA PESARO MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Pesaro Milano, abbiamo già delineato il quadro di una serie finora senza storia. Sabato pomeriggio, gara-1 aveva visto il vantaggio dell’Olimpia Milano in doppia cifra già al termine del primo quarto e ha poi toccato il +21 (54-33) all’intervallo lungo, per cui il secondo tempo è stato una sorta di “garbage time” (per dirla all’americana) per completare una partita che aveva già indicato in modo chiaro chi sarebbe stata la squadra vincitrice, come indica senza bisogno di molte altre spiegazioni il risultato finale di 94-68 per l’Olimpia.

Discorso molto simile anche lunedì sera in gara-2, con l’unica differenza costituita dal punteggio leggermente più basso, cioè 86-57 in favore dell’Olimpia Milano. Strappo secco già nel primo quarto (27-15) e poi allungo sempre più deciso, tanto che dopo 30 minuti c’erano altrettanti punti di scarto sul 74-44 per Milano. Ettore Messina dunque si può anche permettere di ruotare la rosa, oggi completerà subito l’opera vincendo la serie nel minor numero di partite? Parola al campo per la diretta di Pesaro Milano, gara-3…











