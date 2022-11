Diretta Pesaro Milano/ Streaming video tv: Olimpia nella tana di Repesa! (basket A1)

DIRETTA PESARO MILANO: GRANDE CLASSICA!

Pesaro Milano, partita diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Mark Bartoli e Sergio Noce, si gioca alle ore 17:00 di domenica 6 novembre: siamo alla Vitrifrigo Arena, dove va in scena la partita valida per la 6^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Torna a farci compagnia una grande classica, che quasi due anni fa era stata anche la finale di Coppa Italia: era stata quella la stagione della rinascita della Vuelle, che dopo anni difficilissimi era riuscita a tornare ad un ottimo livello grazie a Jasmin Repesa (ex della partita) che aveva lasciato in estate a sorpresa ma ora è tornato a guidare la squadra verso i playoff.

Pesaro ha vinto in volata a Brescia, con il secondo buzzer beater nel suo campionato; naviga dunque molto bene, ma chiaramente l’Olimpia è su un livello totalmente diverso e punta un’altra vittoria in un torneo che l’ha vista perdere a Venezia per poi riscattarsi con un +24 contro Verona. Vedremo se le energie spese in Eurolega avranno un effetto su un match comunque complicato per la squadra di Ettore Messina; aspettando che si alzi la palla a due, proviamo ad analizzare la diretta di Pesaro Milano parlando dei temi principali legati al match.

DIRETTA PESARO MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Milano non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, non essendo tra le partite selezionate in questa 6^ giornata. Sappiamo bene che da questa stagione l’alternativa è il portale Eleven Sport, che fornisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1: la visione sarà in diretta streaming video, e potrete scegliere di abbonarvi al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Ricordiamo inoltre che sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA PESARO MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Alla Vitrifrigo Arena si gioca un’entusiasmante Pesaro Milano: la Vuelle quest’anno sembra aver nuovamente svoltato, e dopo aver centrato i playoff con Luca Banchi (che era subentrato in corsa) ha salutato il rientro di Jasmin Repesa che, ovviamente, è chiamato a fare meglio o comunque confermare il raggiungimento della post season. Per il momento stiamo vedendo una squadra di talento, una Pesaro che non molla mai: aveva già vinto sulla sirena contro Venezia, si è ripetuta settimana scorsa facendo il colpo grosso al PalaLeonessa in una partita che stava controllando ma che poi era sfuggita di mano; attenzione dunque alla Vuelle, che può sicuramente fare male.

Milano chiaramente, lo abbiamo già detto, corre per vincere tutto: l’Olimpia sa che la trasferta alla Vitrifrigo Arena è da vincere, ma anche che un’eventuale sconfitta non sarebbe certo un problema nel corso di un campionato lungo e che per la squadra di Ettore Messina “inizierà” davvero dai playoff. Nel frattempo Milano porta avanti anche l’impegno in Eurolega, che toglie energie preziose; ha già pagato dazio Shavon Shields che ne avrà per un mese e mezzo o due, il roster dell’Olimpia è amplissimo e potrà sopperire a questa assenza che, tuttavia, non per questo è meno pesante nell’economia del gruppo.











