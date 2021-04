Diretta Pesaro Milano/ Streaming video tv: Olimpia per il primo posto (basket A1)

DIRETTA PESARO MILANO: INCROCIO SALVEZZA

Pesaro Milano, in diretta dalla Vitrifrigo Arena alle ore 12:00 di domenica 25 aprile, si gioca per la 29^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021: è l’unica partita che in questo turno non sarà in contemporanea con le altre, e una classica della nostra pallacanestro che oggi ha ovviamente un contesto diverso. L’Olimpia è tornata prima in classifica, vincendo il big match contro la Virtus Bologna e approfittando del regalo di Brindisi, caduta in casa contro Cremona: non è ancora fatta, ma ora l’Armani ha molte più possibilità di quante ne avesse prima.

Il crollo verticale della Vuelle è proseguito con la netta sconfitta di Trieste: la speranza di andare ai playoff tecnicamente ci sarebbe ancora, ma bisognerebbe vincere entrambe le partite rimaste e poi sperare in risultati favorevoli che forse sarebbero troppi. Gli adriatici ci proveranno oggi, ma nella diretta di Pesaro Milano potrebbero essere in campo solo per la gloria; vedremo come andranno le cose, intanto possiamo presentare i temi principali della partita.

DIRETTA PESARO MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Milano non sarà una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sui canali della nostra televisione; sappiamo tuttavia che tutto il programma di basket Serie A1 è fornito dalla piattaforma Eurosport Player, e dunque potrete assistere al match in diretta streaming video sottoscrivendo un abbonamento al servizio. Ricordiamo inoltre la possibilità di visitare liberamente il sito www.legabasket.it, sul quale troverete le informazioni utili come il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori in campo, il boxscore aggiornato in tempo reale e ovviamente la classifica del torneo.

DIRETTA PESARO MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Pesaro Milano può essere un’occasione per la Vuelle perché l’Olimpia arriva dagli impegni di Eurolega, e dunque può pagare dazio in termini di tenuta fisica: cosa da sfruttare per Jasmin Repesa, ma la sua squadra nel girone di ritorno non ha più saputo tenere il passo e gradualmente si è allontanata da una posizione playoff che aveva già blindato, ottenendo per di più una salvifica vittoria alla Unipol Arena che, vista adesso, ha evitato il tracollo.

Va ricordato che queste due squadre si erano affrontate nella finale di Coppa Italia, sorprendentemente raggiunta da una Pesaro straordinaria nei giorni del Mediolanum Forum; poi però Milano aveva dominato come anche nelle due gare precedenti, alzando il trofeo.

L’Olimpia delle ultime uscite tuttavia non è quella ammirata a metà febbraio, anzi è una squadra che inevitabilmente, avendo come primo traguardo l’Eurolega (almeno arrivare ai playoff), ha perso smalto in campionato lasciando per strada punti importanti, e consentendo alla già citata di Brindisi di operare il sorpasso in classifica. Ora davanti c’è ancora Milano, ma vedremo se sarà così alla fine della regular season…



