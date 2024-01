DIRETTA/ Pesaro Milano (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, si gioca! (21 gennaio 2024)

DIRETTA PESARO MILANO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Eccoci alla palla a due per la diretta di Pesaro Milano, un grande classico per il basket italiano. Prima del via della partita, ricordiamo che in settimana la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ha comunicato ufficialmente l’arrivo nelle Marche di Markis McDuffie: ala grande classe 1997, la sua carriera professionistica è iniziata nel 2019/2020 in Ungheria con la canotta dell’Alba Fehervar. Il comunicato sottolinea che nella stagione successiva lo avevamo già visto in Italia con l’Assigeco Piacenza, poi nel 2021/2022 McDuffie è stato protagonista nel massimo campionato nelle fila di Napoli, con una media di 14 punti e 4.9 rimbalzi.

Video/ Valencia Olimpia Milano (84-72) sintesi e highlights: Napier non basta! (Eurolega 19 gennaio 2024)

Dopo l’esperienza partenopea ecco quella in Francia, dove con Digione disputa anche la Champions League arrivando alla top 16. Nella massima lega transalpina realizza una media di 17 punti e cattura 6 rimbalzi a match. Il suo 2023/2024 era iniziato in Turchia con il Turk Telekom Ankara, prendendo parte anche alla EuroCup: ora però McDuffie è arrivato a Pesaro, pronto a indossare la canotta numero 1. Subito per il nuovo arrivato ecco la sfida di grande impatto contro l’Olimpia, quindi adesso cediamo senza ulteriori indugi la parola alla attesissima diretta di Pesaro Milano! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Valencia Milano (risultato finale 84-72): Olimpia battuta in Spagna (Eurolega 19 gennaio 2024)

DIRETTA PESARO MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Milano non sarà disponibile, tuttavia per assistere a questa sfida si può sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A in diretta streaming video. Inoltre bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

PESARO MILANO: ESORDIO PER SACCHETTI!

Pesaro Milano, diretta dagli arbitri Mazzoni, Bongiorni e Borgo presso la Vitrifrigo Arena naturalmente della città marchigiana, si gioca per la diciassettesima giornata della Serie A di basket, secondo turno del girone di ritorno del campionato, con la palla a due che sarà fissata per le ore 18.30 di questo pomeriggio, domenica 21 gennaio 2024. La diretta di Pesaro Milano ci proporrà quindi quella che sarà naturalmente una grande classica per la pallacanestro italiana, ma anche una sfida di notevole significato per la classifica, sia pure per motivazioni diverse fra le due squadre.

Diretta/ Napoli Pesaro (risultato finale 93-75): dilago casalingo! (oggi 14 gennaio 2024)

Per la Carpegna Prosciutto Pesaro una vittoria di prestigio contro l’Olimpia servirebbe per provare a dare la svolta ad un cammino finora stentato, con appena cinque vittorie nelle precedenti sedici giornate e di conseguenza 10 punti in classifica; in verità, fatte le debite proporzioni, non sono state tutte rose e fiori in campionato nemmeno per la EA7 Emporio Armani Milano, che tuttavia con dieci vittorie e quindi 20 punti ha certamente ben altri traguardi da inseguire. Ci attende comunque un match che è sempre molto affascinante, che cosa ci dirà quindi la diretta di Pesaro Milano?

DIRETTA PESARO MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Pesaro Milano, descriviamo adesso in maggiore dettaglio il rendimento stagionale delle due formazioni. Per la Carpegna Prosciutto Pesaro il trend recente è preoccupante, considerando il ko casalingo contro Sassari e la sconfitta piuttosto netta a Napoli nelle ultime due uscite dei marchigiani, che non vincono dal 17 dicembre scorso, quando arrivò il colpaccio a Pistoia che è tuttavia l’unica vittoria di Pesaro nelle ultime sette giornate di campionato. Preoccupa quindi questo crollo dopo un inizio di stagione che invece era stato buono e aveva avuto l’impresa proprio a Milano come momento più alto.

Per la EA7 Emporio Armani Milano possiamo quindi prendere proprio lo scivolone casalingo contro i marchigiani come simbolo di un cammino a lungo molto faticoso in campionato, che a un certo punto sembrava addirittura mettere in dubbio la qualificazione per le Final Eight di Coppa Italia. Tuttavia, adesso gli uomini di coach Ettore Messina arrivano da cinque vittorie nelle ultime sei giornate: successi spesso complicati, come pure fu domenica scorsa il +1 contro Tortona, ma comunque una fase positiva per Milano, che sta tornando ai livelli che competono all’Olimpia. I due trend opposti saranno confermati nella diretta di Pesaro Milano, oppure saranno possibili sorprese?

© RIPRODUZIONE RISERVATA