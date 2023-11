DIRETTA/ Pesaro Napoli video streaming tv: Maurizio Buscaglia è il grande ex (basket, 4 novembre 2023)

DIRETTA PESARO NAPOLI: L’EX

C’è un ex nella diretta di Pesaro Napoli, ed è il coach della Vuelle: Maurizio Buscaglia sfida per la prima volta la GeVi che è stata sua in epoca recente, per due campionati anche se nessuno di questi per intero. Buscaglia si era seduto sulla panchina di Napoli a metà marzo 2022: esonerato Stefano Sacripanti non senza stupore (anche da parte di alcuni colleghi dell’allenatore), la GeVi per salvarsi si era affidata all’ex tecnico di Trento, che aveva iniziato la sua avventura partenopea con due vittorie in tre partite ma poi era andato in crisi, perdendo quattro gare consecutive. Alla fine comunque la permanenza in Serie A1 era stata timbrata grazie alla vittoria nella sfida diretta contro la Fortitudo Bologna.

Tuttavia Buscaglia nel gennaio successivo era stato esonerato: falsa partenza, Napoli messa male in classifica e nuovo avvicendamento, con il barese andato in Israele all’Hapoel Eliat e la GeVi affidata a Cesare Pancotto, che l’aveva salvata. Oggi Buscaglia è tornato nel nostro campionato per allenare Pesaro: in Serie A1, oltre a Trento e Napoli, ha guidato anche Reggio Emilia e Brescia sia pure senza troppi sussulti, ora vedremo se sarà in grado di condurre la Vuelle Pesaro ai playoff. (agg. di Claudio Franceschini)

PESARO NAPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Napoli sarà fornita da Eurosport 2: l’appuntamento è dunque riservato ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare, che dovranno selezionare il canale 211 del loro decoder. Come sempre, va anche ricordato che tutte le partite del campionato di basket Serie A1 sono appannaggio di DAZN: in questo caso sarà una visione in diretta streaming video utilizzando i propri device, dopo aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma. Bisogna infine aggiungere che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

VUELLE IN RIPRESA!

Pesaro Napoli è in diretta dalla Vitrifrigo Arena, alle ore 20:30 di sabato 4 novembre: la partita si gioca per la sesta giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024, appuntamento importante per entrambe le squadre. La Vuelle ha iniziato male la sua stagione, ma forse sta iniziando a dare segnali di ripresa: domenica ha sbancato il Mediolanum Forum battendo Milano, ha segnato 90 punti a una corazzata come l’Olimpia e dunque si è presa una vittoria che fa soprattutto tanto morale in vista dei prossimi impegni, perché adesso sarà necessario proseguire su questa falsariga.

Napoli invece si è presentata come grande rivelazione della nuova Serie A1, anche la GeVi ha battuto Milano (in casa) e poi ha ottenuto altre due vittorie. Il ko maturato in casa contro la Virtus Bologna è stato netto, ma toglie davvero poco alla brillantezza con cui la squadra di Igor Milicic ha approcciato il campionato; adesso vedremo quello che succederà nella diretta di Pesaro Napoli, mentre aspettiamo possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere dalla partita della Vitrifrigo Arena.

DIRETTA PESARO NAPOLI: RISULTATI E CONTESTO

È davvero interessante la diretta di Pesaro Napoli: troviamo di fronte due squadre che sono forse partite con obiettivi diversi, e che oggi hanno una classifica “rovesciata” rispetto alle attese. La Vuelle infatti nelle ultime stagioni ha lottato per i playoff andandoli a conquistare in due occasioni, nel mentre ha anche giocato una finale di Coppa Italia e dunque inevitabilmente apriva le danze con la Top Eight come obiettivo principale, ma si è subito dovuta scontrare con parecchie difficoltà strutturali che certamente il colpo al Forum non ha cancellate, pur forse mitigandole in attesa degli eventi.

Napoli invece è reduce da due salvezze parecchio sofferte: per la GeVi la conferma nella massima categoria è il vero punto focale, ma quest’anno la dirigenza sembra davvero aver azzeccato le mosse e infatti la squadra ha iniziato a vincere partite anche importanti, presentandosi come grande sorpresa almeno in avvio. Per sapere se Napoli possa davvero lottare per un posto nei playoff bisognerà aspettare che la stagione entri nel vivo, intanto Milicic e i suoi ragazzi arrivano alla Vitrifrigo Arena con la piena consapevolezza di poter tornare a casa con una vittoria esterna in saccoccia.











