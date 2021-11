Diretta Pesaro Napoli/ Streaming video tv: ora la Vuelle rischia davvero! (basket A1)

DIRETTA PESARO NAPOLI: PARTENOPEI PER IL COLPO!

Pesaro Napoli, partita diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Mark Bartoli e Matteo Boninsegna, prende il via alle ore 20:30 di sabato 13 novembre presso la Vitrifrigo Arena: si gioca per la 8^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022, ed è chiaro che la Vuelle non possa davvero sbagliare questo appuntamento. Luca Banchi insegue ancora la sua prima vittoria da quando ha preso il posto del dimissionario Aza Petrovic: sconfitto anche dalla Virtus Bologna, il coach toscano sa che le occasioni per riprendere la marcia non saranno tantissime e stasera ne passa una importante.

DIRETTA BRINDISI TRENTO/ Video streaming tv: riflettori puntati su Raphael Gaspardo

Napoli però non va sottovalutata: la GeVi infatti ha vinto in casa contro Tortona nello scontro tra le due neopromosse, ha messo in cascina 3 successi in Serie A1 e si tratta di un bottino che forse era poco atteso alla vigilia del torneo, soprattutto perchè due di queste affermazioni sono arrivate contro Treviso e Virtus Bologna. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Pesaro Napoli; aspettando che ls partita prenda il via possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali che potranno emergere dalla partita della Vitrifrigo Arena.

Diretta/ Napoli Tortona (risultato finale 82-79) : i campani la spuntano all'ultimo!

DIRETTA PESARO NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Napoli non sarà una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sui canali della nostra televisione. Il servizio di diretta streaming video, come sempre a partire da questa stagione di basket, viene garantito dalla piattaforma Discovery Plus, diventata broadcaster ufficiale della Serie A1 e che fornisce ai suoi abbonati tutte le partite del campionato. Ricordiamo poi l’appuntamento su www.legabasket.it per consultare liberamente il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA/ Varese Brindisi (risultato finale 71-84) streaming: Gaspardo 27 punti

DIRETTA PESARO NAPOLI: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Pesaro Napoli è dunque una partita abbastanza delicata, certamente anche per la GeVi che vincendo alla Vitrifrigo Arena coglierebbe la prima vittoria esterna della stagione e si porterebbe al 50% di affermazioni in classifica. Chiaramente dirlo alla metà di novembre avrebbe meno impatto che in altri momenti, ma intanto potrebbe trattarsi di una doppia svolta sul piano mentale, perchè Stefano Sacripanti avrebbe la conferma di avere a disposizione un gruppo che può davvero puntare a una salvezza anche senza affanni, e in questo momento Napoli sfrutterebbe al massimo le difficoltà di alcune piazze da cui ci si attendeva di più ma che stanno deludendo.

Il punto è proprio che Pesaro è una di queste realtà: partita con ottime aspettative per quanto successo l’anno scorso, la Vuelle non ha mai saputo trovarsi. Le dimissioni di Petrovic ci dicono senza ombra di dubbio che i problemi nell’ambiente fossero più estesi rispetto a un semplice amalgama o assembramento del roster, e adesso non sarà affatto semplice risalire la corrente con il forte rischio che anche questa stagione ricalchi quelle precedenti. Staremo a vedere cosa succederà tra qualche ora…



© RIPRODUZIONE RISERVATA