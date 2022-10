DIRETTA PESARO NAPOLI/ Video streaming tv: l’importanza di JaCorey Williams

DIRETTA PESARO NAPOLI: IL PROTAGONISTA

Con 15 punti e 8 rimbalzi domenica scorsa, JaCorey Williams diventa il protagonista atteso nella diretta di Pesaro Napoli. Parliamo di un giocatore che avevamo già visto in Serie A1: nella stagione 2020-2021 infatti Williams era stato ottimo elemento nel roster di Trento, chiudendo la regular season con 18,2 punti e 5,3 rimbalzi: Se il dato delle carambole era rimasto identico, nei playoff l’ala aveva abbassato la sua media realizzativa portandola a 14,3 ma era comunque rimasto esiziale per la squadra; a conferma della sua qualità, l’anno scorso ha potuto giocare la Eurocup vestendo la maglia di Bourg en Bresse, anche se nella competizione le cose sono andate tutt’altro che bene.

In estate è arrivata la firma per Napoli, ed è stata un lusso per la GeVi: protagonista nella prima vittoria stagionale arrivata contro Reggio Emilia, JaCorey Williams sta viaggiando a 12,3 punti e 5,3 rimbalzi. Incredibilmente ancora lo stesso dato sui rimbalzi, i punti sono calati ma questo significa poco, l’ala sta iniziando a carburare e anche questa sera Pesaro dovrà stare molto attenta a non concedergli troppo spazio, perché si tratta di un giocatore che può prendere ritmo in poco tempo e risultare decisivo… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PESARO NAPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Napoli non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione. Da questa stagione però il campionato di Serie A1 di basket è su Eleven Sports: questo portale, che è nato ormai anni fa, si occupa di mandare in onda tutte le partite del torneo. Sarà quindi una visione in diretta streaming video; potrete decidere di abbonarvi al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Inoltre, possiamo ricordare che sul sito ufficiale della Lega (www.legabasket.it) troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore, entrambi aggiornati in tempo reale.

PESARO NAPOLI: VUELLE FAVORITA!

Pesaro Napoli è in diretta alle ore 18:30 di domenica 23 ottobre: alla Vitrifrigo Arena si gioca per la 4^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Parte nettamente favorita la Vuelle, anche se ha perso l’ultimo match: Pesaro infatti è caduta al PalaEnergica contro Tortona, ma in questo momento cedere alla Bertram – soprattutto in trasferta – è da mettere in conto ed è innegabile che la squadra allenata da Jasmin Repesa sia comunque superiore rispetto a una GeVi che guarda alla salvezza come principale e forse unico obiettivo, e che vuole ripetere quanto fatto lo scorso anno.

Napoli si è tolta la soddisfazione di vincere la prima partita stagionale: il successo interno contro Reggio Emilia è stato prezioso anche e soprattutto per la classifica, ma certo per il morale che adesso è un po’ più alto perché i partenopei si sono messi in moto, e hanno capito di poter battere parecchie avversarie mettendo intensità sul parquet. Aspettando di scoprire quello che succederà nella diretta di Pesaro Napoli, proviamo a fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che potrebbero emergere da questa partita, la cui palla a due è attesa ormai tra poche ore.

DIRETTA PESARO NAPOLI: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Pesaro Napoli si avvicina: come detto la Vuelle è reduce dalla prima sconfitta in campionato, ma bisogna guardare il quadro generale e dire che i marchigiani sono un roster che è stato costruito per arrivare ai playoff, quelli che Luca Banchi aveva raggiunto lo scorso anno nonostante un avvio difficile (con un allenatore diverso). In estate si è poi consumato il ritorno di Jasmin Repesa, che era sostanzialmente “fuggito” per riunirsi con la Fortitudo Bologna in un matrimonio durato pochissimo: il coach croato ha lasciato qualcosa in sospeso e giustamente se lo vuole riprendere, il passo sembra già essere quello giusto.

Napoli invece punta la salvezza: la presenza in panchina di un tecnico esperto come Maurizio Buscaglia può essere una garanzia, chiaramente però la permanenza in Serie A1 va conquistata partita dopo partita e, da questo punto di vista, il successo di domenica scorsa contro Reggio Emilia è stato importante per rimanere a contatto con il treno delle squadre che sono a 2 punti (e che è folto) ed evitare di rimanere senza vittorie dopo tre gare. La trasferta della Vitrifrigo Arena è decisamente più complessa, ma la GeVi non parte sicuramente battuta.











