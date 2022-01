Diretta/ Pesaro Olimpia Milano streaming video tv: capolista all’assalto (Serie A1)

DIRETTA PESARO OLIMPIA MILANO: BANCHI CONTRO IL SUO PASSATO!

Pesaro Olimpia Milano è in diretta alle ore 12.00 di domenica 16 gennaio 2022: sfida valida per il recupero della 14^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Capolista all’assalto dopo tre vittorie consecutive tra campionato ed Eurolega. Per l’Armani il 2022 non poteva iniziare in modo migliore, dopo le vittorie ottenute contro Virtus Bologna e Tortona è arrivato in Eurolega il prestigioso successo sul campo del Barcellona, ottenuto peraltro con una esaltante rimonta.

Dall’altra parte quello contro la prima della classe del campionato sarà il primo match per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che, a causa dei problemi relativi al Covid nel gruppo squadra, di fatto non scende in campo dal giorno di Santo Stefano, quando riuscì a passare sul campo di Brindisi con la Victoria Libertas che è riuscita a staccarsi dal fondo della classifica con quattro vittorie ottenute nelle ultime cinque sfide di campionato. Nei confronti diretti l’Olimpia è reduce da 6 vittorie consecutive contro Pesaro che non batte Milano dal successo in trasferta, 70-75 il punteggio, del 29 aprile 2018.

DIRETTA PESARO OLIMPIA MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Olimpia Milano non sarà trasmessa su Eurosport 2, dunque l’appuntamento con questo recupero della Serie A1 di basket sarà in esclusiva su Discovery Plus, che ne è broadcaster ufficiale: di conseguenza questa e tutte le altre gare saranno fornite agli abbonati (il servizio è a pagamento) in diretta streaming video, mentre sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pesaro Olimpia Milano, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria di Pesaro con il segno 1 viene proposta a una quota di 7.50, mentre l’eventuale successo dell’Olimpia Milano, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.10.

