Diretta Pesaro Olimpia Milano/ Streaming video tv: quasi un testa-coda (basket A1)

Pesaro Olimpia Milano sarà diretta dagli arbitri Michele Rossi, Alessandro Vicino e Mauro Belfiore: alle ore 16:30 di domenica 8 dicembre la Vitrifrigo Arena ospita una partita classica, valida per la 12^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2019-2020. Due società storiche, con un presente però ben differente: al netto di quanto ha vinto in relazione alle possibilità, Milano è diventata una super potenza con l’ingresso di Giorgio Armani e punta ancora a prendersi lo scudetto, confortata quest’anno dalla firma di Ettore Messina per la panchina e da un passo in Eurolega che finalmente rispecchia le ambizioni. Pesaro lotta con un budget risicato e al momento si trova in una situazione disperata, ancora senza vittorie in un campionato che potrebbe sancirne la retrocessione. I favori del pronostico non possono che andare agli ospiti, tuttavia nella diretta di Pesaro Olimpia Milano potrebbe anche risvegliarsi l’orgoglio adriatico e dunque vedremo come andranno le cose, mentre presentiamo i temi principali della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Olimpia Milano non è una di quelle garantite per questa giornata di campionato: questo significa che l’unico appuntamento disponibile per tutti gli appassionati è quello con la piattaforma Eurosport Player, che fornisce tutte le gare di Serie A1 in diretta streaming video. Al servizio occorre abbonarsi, mentre è consultabile gratuitamente il sito www.legabasket.it per avere accesso al tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

DIRETTA PESARO OLIMPIA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Pesaro Olimpia Milano si presenta dunque come una sfida impossibile per la Vuelle: ultima in classifica, zero punti, la società marchigiana sta affondando in un mare di difficoltà e una situazione che era messa in conto (almeno quella di dover lottare per la salvezza) ma che certamente ci si immaginava leggermente migliore, ovvero con qualche successo che rendesse la classifica più combattuta. Invece adesso Pesaro ha già tre gare di margine dalla salvezza, e ha perso tutte le sue certezze; alla Vitrifrigo Arena arriva un’Olimpia che dopo qualche tentennamento in campionato ha ritrovato il suo passo, si è già portata in seconda posizione e, in attesa della sfida diretta, ha già lanciato la rincorsa alla Virtus Bologna per la vittoria della regular season. Aggiungiamoci che Milano sta viaggiando bene anche in Eurolega e abbiamo una squadra che finalmente sembra essere pronta a giocare al 100% il suo ruolo, e che in forza di questo sa che sul parquet del fanalino di coda bisogna necessariamente vincere. Tra poco si alza la palla a due, staremo a vedere…



