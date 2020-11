Diretta Pesaro Reggio Emilia/ Streaming video Rai: match tra due sorprese (basket A1)

DIRETTA PESARO REGGIO EMILIA: INCROCIO INTRIGANTE

Pesaro Reggio Emilia, in diretta alle ore 20.45 di domenica 22 novembre, si gioca alla Vitrifrigo Arena per la nona giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021. Le due squadre sono state bloccate dal Coronavirus nell’ultimo turno: se non altro la Vuelle ha giocato la settimana precedente, battendo Varese su questo parquet e confermando il record positivo che la tiene addirittura al quarto posto in classifica, con gli stessi punti della Virtus Bologna e di Sassari, con la Dinamo che ha anche una partita in più. Invece, non vediamo la Unahotels addirittura dal 24 ottobre: l’ultima gara giocata dalla truppa emiliana è quella contro Brescia, era arrivata una vittoria interna a conferma delle cose positive che la squadra sta mostrando in questo avvio di stagione. La diretta di Pesaro Reggio Emilia si presenta particolarmente interessante: aspettandola, proviamo a valutare alcuni dei temi principali che possono essere legate alle due squadre impegnate alla Vitrifrigo Arena.

PESARO REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Reggio Emilia verrà trasmessa da Rai Sport e Rai Sport + e dunque in chiaro per tutti sul digitale terrestre, con la possibilità di accedere anche al sito di Rai Play; in alternativa, come ormai abbiamo imparato, anche questa partita – come tutte quelle del campionato di Serie A1 – è disponibile sulla piattaforma Eurosport Player che ne fornisce la visione in diretta streaming video (utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone) e anche in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA PESARO REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

Pesaro Reggio Emilia in questo momento rappresenta una partita davvero intrigante: stiamo parlando di due outsider che cercano ancora il loro posto al sole dopo anni difficili, più volte abbiamo detto di come la Vuelle sia stata salvata dai fallimenti altrui (Caserta) o addirittura dal lockdown che ha cancellato l’ultima stagione. Adesso però i marchigiani si sono ripresentati con un progetto ambizioso e il campo sta confermando come Jasmin Repesa abbia tutte le carte in regola per dare l’assalto alla zona playoff, che sarebbe un traguardo clamoroso se consideriamo che nell’ultimo campionato la squadra aveva vinto una sola partita. Reggio Emilia ha calato la sua produzione con l’addio di Max Menetti, ma adesso è passato del tempo: ultimamente la Unahotels è stata affidata alle cure di Antimo Martino e non sapremo mai come sarebbero andate le cose se Maurizio Buscaglia avesse concluso la stagione, di certo oggi possiamo dire che la Reggiana sembra tornata una realtà solida con scelte oculate, ma ha anche tre partite in meno e lo scenario potrebbe cambiare anche in maniera radicale. Per adesso gustiamoci questa partita che potrebbe regalare tante emozioni…

