DIRETTA PESARO REGGIO EMILIA/ Video streaming tv: l’incredibile record di Cinciarini (basket, 24 marzo 2024)

DIRETTA PESARO REGGIO EMILIA: IL RECORD DI CINCIARINI

Presentando la diretta di Pesaro Reggio Emilia, ci sembra adesso doveroso rendere onore al record stabilito da Andrea Cinciarini settimana scorsa, per di più in un match speciale per la VL Pesaro, cioè la preziosa e inattesa vittoria sulla Virtus Bologna, nella quale il play della Carpegna Prosciutto ha messo a segno 19 punti con 8 assist, arrivando così a 2001 assist in carriera. Andrea Cinciarini infatti è il primo giocatore nella storia della LBA a superare i 2000 assist. Il ricordo è ancora più significativo dal momento che oggi invece per il ‘Cincia’ c’è la sfida da grande ex contro Reggio Emilia. Appena poco più di un anno fa divenne, il 7 Gennaio 2023 nella gara giocata con la maglia di Reggio Emilia contro il Banco di Sardegna Sassari, il miglior assist-man del nostro campionato (stagione regolare), superando quota 1772 passaggi vincenti distribuiti da Gianmarco Pozzecco.

Per Andrea Cinciarini la città emiliana è stata (in due differenti periodi) una tappa fondamentale della carriera e, parlando di assist, possiamo allora ricordare che nella stagione 2021/22, giocata appunto a Reggio Emilia, in 32 gare complessive Cinciarini aveva distribuito ai compagni 320 assist per una media esatta di 10 assist a partita, prima storica “doppia-doppia” stagionale di media per punti e assist; inoltre detiene anche il record per il maggior numero di assist in una singola gara, assieme a Luca Vitali. In questa stagione il play di Pesaro è a quota 76 assist, per una media di 6.4 a partita, issandosi al secondo posto dietro a Tyler Ennis di Napoli. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PESARO REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Reggio Emilia sarà fornita in chiaro a tutti gli appassionati: sarà infatti questa la partita che nella 23^ giornata del torneo andrà in onda su DMAX, canale che trovate al numero 52 del vostro telecomando. Va poi ricordato che tutte le partite del campionato di basket Serie A sono fornite dalla piattaforma DAZN, e anche in questo caso sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento per la visione in diretta streaming video. Inoltre sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

PESARO REGGIO EMILIA: VUELLE IN RIPRESA?

Pesaro Reggio Emilia, diretta dagli arbitri Paternicò, Borgo e Catani, si giocherà con palla a due alle ore 16.30 di oggi pomeriggio, domenica 24 marzo 2024, per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A di basket edizione 2023-2024, il nono turno del girone di ritorno, naturalmente presso la VitriFrigo di Pesaro. Dando uno sguardo alla classifica per presentare la diretta di Pesaro Reggio Emilia, emerge subito la situazione assai difficile della Carpegna Prosciutto Pesaro, che sta vivendo un pessimo campionato e ha infatti solamente 14 punti, collocandosi perciò a forte rischio retrocessione con l’infelice penultimo posto attuale.

Gli orizzonti sono ben diversi per l’ottima Unahotels Reggio Emilia, che con 26 punti attualmente occupa il quinto posto ed è quindi vicina alla qualificazione per i playoff, obiettivo da avvicinare ulteriormente sfruttando questo turno, che sulla carta potrebbe essere favorevole. Nella scorsa giornata in effetti Reggio Emilia ha dato una bella dimostrazione di forza battendo per 113-80 Varese, anche se ha fatto notizia il bel colpo di Pesaro, con successo in volata (87-86) sulla Virtus Bologna che potrebbe valere tantissimo in ottica salvezza. Adesso però pensiamo solamente a oggi: che cosa succederà nella diretta di Pesaro Reggio Emilia?

DIRETTA PESARO REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

Per parlare ancora della diretta di Pesaro Reggio Emilia, possiamo allora rendere omaggio alla fondamentale vittoria ottenuta settimana scorsa dalla Carpegna Prosciutto Pesaro, che come già accennato ha battuto per 87-86 la Virtus Bologna, conquistando 2 punti probabilmente inattesi ma certamente preziosi per chi sta lottando per salvarsi. Tutto si è deciso ai tempi supplementari, 45 minuti di orgoglio per Pesaro che alla fine ha potuto esaltare per un successo di notevole prestigio, con Markis McDuffie ed Andrea Cinciarini sugli scudi (42 punti in due) per firmare un colpo che potrebbe valere moltissimo anche dal punto di vista psicologico.

Solo notizie positive invece per la Unahotels Reggio Emilia, che ha confermato di vivere un campionato decisamente positivo grazie alla bella vittoria per 113-80 ottenuta settimana scorsa contro Varese, al termine di una prestazione meravigliosa per l’attacco della Reggiana, con menzione che è doverosa per i 38 punti messi a referto da Langston Galloway. Più in generale, Reggio Emilia si sta candidando ad essere la mina vagante dei playoff, con il suo quinto posto alle spalle del quartetto di vertice. Si attendono conferme, che cosa ci potrà dire la diretta di Pesaro Reggio Emilia in tal senso?











