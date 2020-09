Diretta Pesaro Roma/ Streaming video tv: Virtus in crisi nera (Supercoppa basket)

Pesaro Roma, che sarà diretta dagli arbitri Michele Rossi, Alessandro Nicolini e Andrea Valzani, si gioca alle ore 17:00 di lunedì 7 settembre presso il Geovillage di Olbia: appuntamento in campo neutro per la terza giornata del gruppo D nella Supercoppa Italiana 2020 di basket. Già con le spalle al muro la Virtus, travolta nelle prime due occasioni: le prime due uscite stagionali hanno confermato come alla squadra di Piero Bucchi manchi qualcosa per competere davvero con le avversarie, mentre la Vuelle si è presentata alla nuova stagione facendo vedere di avere davvero qualcosa in più rispetto agli anni scorsi. Certo ha ceduto a Sassari, ma la Dinamo in questo momento compete su un altro livello; l’obiettivo degli adriatici è quello di giocarsela ad armi pari con avversarie alla sua portata, i giallorossi lo sono e allora potrebbe arrivare la seconda vittoria in Supercoppa, che la terrebbe ancora in corsa per la Final Four. Vediamo in che modo potrebbe procedere la diretta di Pesaro Roma, nel frattempo possiamo valutare alcuni degli aspetti principali legati alla partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sappiamo la diretta tv di Pesaro Roma non viene trasmessa sulla nostra televisione: l’intero programma della Supercoppa Italiana 2020 di basket è affidato a Eurosport Player, la piattaforma alla quale bisogna essere abbonati e che, una volta diventati clienti, permetterà di seguire l’intero torneo in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete invece la sezione dedicata specificamente alla Supercoppa, con il calendario del torneo e le classifiche dei gironi.

DIRETTA PESARO ROMA: RISULTATI E CONTESTO

In questo momento la diretta di Pesaro Roma vede la Vuelle partire favorita: questo ci hanno detto le prime due partite del gruppo D. La Virtus è una squadra in tremenda difficoltà: ha incassato 43 punti da Sassari e poi ne ha subiti 21 da Brindisi, un crollo verticale che certamente non era immaginabile. Il campionato di Serie A1 non inizia tra troppo tempo, dunque Piero Bucchi ha la necessità di sistemare immediatamente la situazione e provare a giocarsela; questo al netto della situazione in Supercoppa, che appare ormai compromessa.

Non così per Pesaro, che virtualmente se la può giocare: anche contro il Banco di Sardegna la Vuelle ha comunque fatto vedere buone cose, soprattutto nel terzo periodo quando è riuscita a rientrare da uno svantaggio in doppia cifra e ha tenuto la squadra di Gianmarco Pozzecco a soli 9 punti segnati. Naturalmente per competere a grandi livelli, come abbiamo già detto, servirà altro; intanto però Jasmin Repesa potrebbe davvero ambire a traguardi ben più elevati rispetto a quelli delle passate stagioni, non ci spingiamo ancora a dire che possa correre per un posto nei playoff ma chissà…



