DIRETTA/ Pesaro Sassari (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, si gioca! (oggi 7 gennaio 2024)

Pochissimo tempo ci separa ormai dalla diretta di Pesaro Sassari, ci arriviamo con in mente ancora il bel colpaccio della Dinamo a Cholet, che ha impreziosito la settimana delle squadre italiane nelle Coppe europee. Rileggiamo allora volentieri le dichiarazioni di coach Piero Bucchi dopo la vittoria del suo Banco di Sardegna Sassari: “Congratulazioni ai miei giocatori, che per attitudine e intensità hanno giocato un’ottima partita. Sappiamo che si tratta solo di gara 1, ci sarà una nuova importante partita mercoledì prossima. Sappiamo che Cholet è una squadra orgogliosa, sarà dura ma davanti ai nostri tifosi con grande intensità.

Vogliamo provare a finire il lavoro e servirà lo stesso approccio”. Quanto all’analisi del match, coach Bucchi aveva poi aggiunto: “Siamo stati in grado di muovere bene la palla, abbiamo fatto 29 assist e questa è la ragione per la quale abbiamo tirato bene. In attacco abbiamo condiviso bene i possessi e in difesa abbiamo provato a fermarli. C’è stata una buona intensità. Per la gara di ritorno vogliamo farci trovare pronti perché ovviamente vogliamo entrare nelle Top 16 di Champions League”. Adesso però si torna alla Serie A: via alla diretta di Pesaro Sassari! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA PESARO SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Sassari sarà disponibile su Eurosport 2, che per gli abbonati alla televisione satellitare è il canale 211 del decoder Sky, inoltre per assistere a questa sfida si può sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

PESARO SASSARI: PER USCIRE DAI GUAI!

Pesaro Sassari, diretta dagli arbitri Attard, Bartoli e Valzani, naturalmente presso la Vitrifrigo Arena della città marchigiana, si gioca con palla a due alle ore 16.30 di questo pomeriggio, domenica 7 gennaio 2024, e sarà una partita valida per la quindicesima giornata della Serie A di basket, ultimo turno del girone d’andata. Diciamo subito che la diretta di Pesaro Sassari non avrà incidenza per la corsa alle Final Eight di Coppa Italia, obiettivo ormai irraggiungibile per entrambe le formazioni, ma naturalmente sono in palio due punti molto pesanti per la corsa salvezza tra due formazioni che navigano in acque complicate.

Infatti, la Carpegna Prosciutto Pesaro e il Banco di Sardegna Sassari sono attualmente a pari merito a quota 10 punti in classifica, con un cammino che per entrambe le formazioni parla di cinque vittorie a fronte di nove sconfitte. Si gioca nelle Marche e questo potrebbe essere paradossalmente un problema per entrambe: Sassari in trasferta finora ha sempre perso, mentre Pesaro ha vinto di più fuori che in casa. Almeno una delle due oggi riuscirà a migliorare questi numeri negativi, ma per l’altra la situazione diventerà davvero critica: quali risposte ci darà la diretta di Pesaro Sassari?

DIRETTA PESARO SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Presentando la diretta di Pesaro Sassari, abbiamo già evidenziato le difficoltà di questo campionato per marchigiani e sardi. La Carpegna Prosciutto Pesaro deve risolvere soprattutto i problemi casalinghi, perché due sole vittorie in sette partite davanti al pubblico amico sono un fardello molto pesante, che vanifica i buoni risultati che invece arrivano dalle trasferte. Si arriva da una sconfitta contro la Virtus Bologna, che può essere considerata accettabile contro un colosso, ma oggi bisogna finalmente sfruttare il fattore campo contro una rivale più alla portata.

Per il Banco di Sardegna Sassari invece pesa evidentemente molto lo “zero” alla voce vittorie esterne in campionato, anche se in settimana è arrivata una bellissima vittoria in Champions League a Cholet, in Francia, una fatica aggiuntiva per la Dinamo, che potrebbe però dare una notevole spinta morale ai sardi. In campionato invece Sassari arriva da due sconfitte consecutive, tornare a sorridere contro una rivale diretta in classifica varrebbe di conseguenza davvero tanto: un motivo in più per seguire con la massima attenzione la diretta di Pesaro Sassari…











