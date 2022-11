Diretta Pesaro Sassari/ Streaming video tv: per un posto nei playoff! (basket A1)

DIRETTA PESARO SASSARI: INCROCIO INTRIGANTE!

Pesaro Sassari, che sarà diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Denis Quarta e Marco Catani, si gioca alle ore 18:30 di domenica 27 novembre: siamo alla Vitrifrigo Arena, per la 8^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Parliamo di due squadre che aspirano a giocare i playoff, un traguardo che hanno centrato lo scorso anno: al momento le cose stanno andando abbastanza bene ad entrambe, in particolare la Vuelle è stata addirittura devastante la scorsa settimana, andando a vincere di 28 punti a Brindisi e prendendosi dunque una bella dose di fiducia e autostima.

Ha vinto anche Sassari, che è riuscita a imporsi su Scafati: un successo che chiaramente era nei piani ma non per questo scontato, adesso per il Banco di Sardegna si tratta di provare ad alzare la voce anche contro avversarie di livello superiore e questa serata alla Vitrifrigo Arena potrebbe essere l’ideale. Staremo a vedere come andranno le cose; aspettando che la diretta di Pesaro Sassari prenda il via possiamo fare qualche rapido aggiornamento sui temi principali che potrebbero emergere da una partita bella e importante per entrambe le squadre.

DIRETTA PESARO SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Sassari non sarà una di quelle che vengono trasmesse sui canali della nostra televisione, non essendo stata scelta per la 8^ giornata di Serie A1. Sappiamo però che da questa stagione tutte le gare del massimo campionato di basket sono fornite dal portale Eleven Sports: si tratterà dunque di una visione in diretta streaming video, e potrete scegliere di abbonarvi al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Ricordiamo anche la possibilità di consultare liberamente il sito della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, per tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA PESARO SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Possiamo parlare di sfida diretta per i playoff nel presentare Pesaro Sassari: come detto nella passata stagione entrambe le squadre sono arrivate alla post season e la Dinamo addirittura si è spinta in semifinale, cosa che le ha permesso di giocare la Supercoppa a settembre con tanto di finale raggiunta. Sono due società che, pur partendo da percorsi diversi, sono arrivate oggi ad un punto molto simile: outsider ben costruite che sperano di fare il passo avanti e scalzare qualche big.

In estate Sassari ha scelto di confermare coach Piero Bucchi e deve fare i conti anche con gli impegni di Champions League (dove le cose vanno tutt’altro che bene), a Pesaro invece si è registrato il ritorno di Jasmin Repesa e, anche se la continuità rispetto a Luca Banchi non è stata mantenuta, il coach croato conosceva già l’ambiente (con la Vuelle ha disputato una finale di Coppa Italia) e dunque può essere l’allenatore giusto per confermare i marchigiani nelle prime otto squadre della Serie A1 e far fare appunto quel salto di qualità che in questa piazza aspettano ormai da parecchi anni.

