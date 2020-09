Diretta Pesaro Sassari/ Streaming video tv: un match intrigante (basket)

Pesaro Sassari, diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Andrea Bongiorni e Matteo Boninsegna, si gioca alle ore 18.30 di questa sera, domenica 27 settembre, presso la Vitrifrigo Arena della città marchigiana per la prima giornata del campionato di Serie A di basket 2020-2021, che prende il via subito dopo una lunga e intensa edizione speciale della Supercoppa Italiana. Possiamo dunque definire la diretta di Pesaro Sassari come una sorta di classica di questa primissima parte della nuova stagione, dal momento che Carpegna Prosciutto Pesaro e Banco di Sardegna Sassari si sono già affrontate due volte nel girone D della Supercoppa, che eccezionalmente ha coinvolto tutte le compagini del massimo campionato. Il torneo estivo ci ha detto che Sassari è sicuramente ancora una delle migliori realtà del basket italiano e ha infatti raggiunto la Final Four, ma ci ha anche detto che Pesaro si presenta al 2020-2021 con ambizioni sicuramente ben maggiori rispetto ad un anno fa, di conseguenza ci attendiamo un match Pesaro Sassari molto intrigante oggi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE PESARO SASSARI

La diretta tv di Pesaro Sassari non sarà purtroppo garantita, ma sarà a disposizione la diretta streaming video del match tramite Eurosport Player, che anche in questa stagione possiamo considerare la casa del basket, coprendo per intero il campionato di Serie A. Per chi non è abbonato ad Eurosport, ricordiamo invece che il principale riferimento potrà essere il sito della Lega Basket, che offrirà il tabellino aggiornato in tempo reale della partita.

DIRETTA PESARO SASSARI: IL CONTESTO

La diretta di Pesaro Sassari sarà dunque già il terzo confronto stagionale fra due squadre che di conseguenza si conoscono molto bene – anche questo aspetto è da tenere presente in sede di presentazione della partita. La tragedia del Coronavirus ha “salvato” Pesaro dal disastro nella scorsa stagione, che con un epilogo normale avrebbe verosimilmente visto retrocedere i marchigiani. Un minuscolo aspetto positivo nella tragedia di una pandemia globale, che Pesaro sembra avere sfruttato perché la Supercoppa ci ha detto che la Carpegna Prosciutto appare sicuramente più competitiva, come la stessa Dinamo ha avuto modo di scoprire nella fase a gironi. D’altro canto, va anche detto che è stata appunto Sassari ad uscire vittoriosa dal raggruppamento di Olbia, di conseguenza gli uomini di Gianmarco Pozzecco hanno ribadito il loro uolo di squadra di primissimo piano nella pallacanestro italiana: ai sardi si chiede un altro campionato da protagonisti, servirà dunque partire con il piede giusto nella nuova Serie A.

