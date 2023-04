DIRETTA/ Pesaro Scafati (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due! (basket A1)

DIRETTA PESARO SCAFATI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Ci siamo, la diretta di Pesaro Scafati sta per cominciare. Lo scorso 15 gennaio le due squadre si sono affrontate al PalaMangano, per chiudere il girone di andata: la vittoria era andata alla Vuelle, che si era imposta con il risultato di 69-81 nonostante un bel tentativo di rimonta della Givova nel terzo quarto (24-11) spinto da Stanley Okoye che aveva chiuso il suo match con 24 punti e 6 rimbalzi per 8/19 al tiro (6/13 dall’arco), prendendosi parecchie responsabilità offensive insieme al solito Kruize Pinkins (15 punti e 9 rimbalzi, 4/7) mentre Scafati aveva pagato l’indisponibilità di David Logan, a referto ma seduto per 40 minuti.

Pesaro aveva mandato quattro giocatori in doppia cifra: il miglior realizzatore era stato Vasilis Charalampopoulos con 15 punti (e 8 rimbalzi), poi c’erano stati i 12 di Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, gli 11 di Kwan Cheatham e i 10 di Jon Axel Gudmundsson, che aveva anche smazzato 6 assist. Adesso la partita della Vitrifrigo Arena potrebbe andare diversamente perché abbiamo già raccontato delle difficoltà attuali della Vuelle; non ci resta che metterci comodi e stare a vedere quello che ci racconterà il parquet, la parola passa ai protagonisti del match perché la palla a due di Pesaro Scafati sta davvero per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PESARO SCAFATI: STEFANO SACRIPANTI, L’EX

Nella diretta di Pesaro Scafati abbiamo anche un ex: stiamo parlando di Stefano Sacripanti, che torna a fronteggiare la Vuelle nella città marchigiana. Il suo sodalizio con Pesaro risale al biennio 2007-2009: Sacripanti arrivava dallo straordinario ciclo nella sua Cantù ed era stato chiamato a guidare una società storica che era appena tornata in Serie A1. Con Pesaro aveva immediatamente sfiorato i playoff classificandosi al nono posto, ma a metà campionato era sesto ed era andato a giocare la Coppa Italia, eliminando clamorosamente la dominante Siena e poi cedendo alla Virtus Bologna in semifinale. Nella stagione seguente aveva fatto il contrario: niente Final Eight, ma la rincorsa in campionato lo aveva portato all’ottava piazza e dunque ai playoff. La Vuelle aveva incrociato ancora Siena, ma questa volta non c’era stata storia: gara-1 era finita con 43 punti di margine, in gara-2 Pesaro aveva lottato ma era uscita sconfitta, nelle Marche la Montepaschi si era rivelata tremendamente più forte e infatti aveva vinto di 24 lunghezze, eliminando la Vuelle. Adesso per Sacripanti arriva un’altra partita da ex, contro una squadra con cui ha comunque fatto molto bene considerato il periodo storico; vedremo cosa succederà sul parquet della Vitrifrigo Arena… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PESARO SCAFATI: GIVOVA IN RINCORSA!

Pesaro Scafati è in diretta dalla Vitrifrigo Arena, alle ore 20:00 di domenica 16 aprile: si gioca per la 26^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. È un momento difficile per la Vuelle, che ha subito una sconfitta devastante a Milano: la squadra di Jasmin Repesa ha perso di 32 punti e continua a essere fuori da una zona playoff che ha conosciuto per tutta la prima parte di stagione, adesso però problemi strutturali e infortuni stanno presentando il conto e arrivare a giocare la post season sarà complicato a meno di una sterzata in queste ultime giornate.

Scafati invece continua la sua rincorsa verso la salvezza: è stata importantissima la vittoria contro Brindisi arrivata sul filo di lana, la Givova ha potuto tenere il passo di Reggio Emilia e Napoli e adesso ha Verona alle sue spalle, situazione sempre delicata ma che un coach come Stefano Sacripanti potrebbe riuscire a condurre in porto. Vedremo dunque cosa succederà nella diretta di Pesaro Scafati; mentre aspettiamo possiamo fare qualche considerazione circa i temi principali che emergeranno dal match alla Vitrifrigo Arena.

DIRETTA PESARO SCAFATI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Scafati viene trasmessa su Eurosport 2: appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare, che potranno seguire il match al numero 211 del decoder di Sky. Ovviamente sappiamo che tutte le partite della Serie A1 di basket sono fornite dalla piattaforma Eleven Sports: sarà una visione in diretta streaming video e potrete decidere di abbonarvi al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Infine sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore della partita, aggiornati in tempo reale.

DIRETTA PESARO SCAFATI: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Pesaro Scafati ci dirà se la Vuelle possa effettivamente correre verso i playoff: la stagione si era messa molto bene, di fatto Pesaro ha quasi sempre gravitato tra quarto e quinto posto e infatti è arrivata alla Final Eight di Coppa Italia con il seed numero quattro. Poi però è iniziato il periodo complicato: un po’ la condizione fisica di certi giocatori, un po’ il fatto che non si sia intervenuti in corso d’opera per coprire qualche falla nel roster, adesso di fronte alla crescita di alcune rivali la Vuelle sta perdendo posizioni in classifica, e se la regular season finisse oggi sarebbe fuori dalle prime otto.

Scafati ci crede: ha avuto tre allenatori nel corso di un campionato travagliato, le va dato il merito di essere sempre rimasta lì a giocarsela e anche nell’ultimo turno ha saputo rispondere alle vittorie (inattese) di Reggio Emilia e Napoli, dunque dimostrando di avere carattere in una giornata che avrebbe potuto consegnarla all’ultimo posto in classifica insieme a Verona. La costruzione della salvezza è tutt’altro che terminata, ma giocando in questo modo e con questa maturazione Scafati può davvero farcela: intanto, anche stasera sarà una battaglia da portare a casa…











