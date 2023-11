DIRETTA/ Pesaro Tortona (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, via! (basket A1, 12 novembre 2023)

DIRETTA PESARO TORTONA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Con la palla a due di Pesaro Tortona ormai imminente stiamo per vivere una partita molto interessante, tra due squadre che come già detto potrebbero arrivare a incrociarsi anche nei playoff. Entrambe, tra le altre cose, sono state finaliste di Coppa Italia nell’epoca della Final Eight, entrambe a sorpresa: la Vuelle veniva da stagioni difficilissime e una retrocessione cancellata di fatto dal Covid, poi nel 2021 ha trovato due giorni fantastici per andare a sfidare Milano sotto la guida di Jasmin Repesa, purtroppo perdendo nettamente la finale contro un’Olimpia nettamente superiore a tutte le rivali in quel contesto di Coppa Italia.

L’anno dopo è toccato a Tortona, risultato ancor più incredibile se pensiamo che fino a pochi mesi prima la Bertram non era mai stata in Serie A1, e in semifinale aveva eliminato la Virtus Bologna; anche la corsa dei piemontesi però si era interrotta contro Milano, poi Tortona ha fatto vedere di potersi confermare anche in campionato raggiungendo per due volte la semifinale playoff. Finalmente per noi è arrivato il momento di metterci comodi e stare a vedere cosa ci racconterà il parquet della Vitrifrigo Arena, qui è tutto pronto e la diretta di Pesaro Tortona può davvero cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PESARO TORTONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Tortona viene trasmessa da DMAX, quindi per questa partita l’appuntamento sarà in chiaro per tutti e, nello specifico, al numero 52 del vostro telecomando. Bisogna ricordare che tutte le partite del campionato di basket Serie A1 sono garantite dalla piattaforma DAZN, anche qui visione riservata agli abbonati e che sarà in diretta streaming video, potendo utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Infine possiamo segnalare che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

PESARO TORTONA: IN DUE PER RIPARTIRE!

Pesaro Tortona sarà diretta dagli arbitri Guido Giovannetti, Alessandro Perciavalle e Gianluca Capotorto: alle ore 18:15 la Vitrifrigo Arena ospita la partita valida per la settima giornata di basket Serie A1 2023-2024. Potenzialmente si tratta di un incrocio da playoff, ma le due squadre al momento sono fuori dalla Top 8 e arrivano da sconfitte pesanti: la Bertram è caduta di 28 in casa nel big match contro Brescia, dimostrando che in questa stagione le sensazioni sono ancora diverse rispetto allo splendido biennio appena passato, e dunque bisogna rialzare la testa ed evitare guai peggiori.

Pesaro ha una vittoria in meno in campionato, e arriva dal -20 interno contro Napoli: certamente la Gevi, come la Germani, sta viaggiando a mille ma comunque si tratta di una sconfitta pesante, che ha confermato le difficoltà della Vuelle nel trovare ritmo e risposte. Aspettiamo allora di scoprire cosa succederà nella diretta di Pesaro Tortona, nel frattempo possiamo fare qualche rapida valutazione sulle tematiche principali che ci saranno fornite dall’intrigante serata della Vitrifrigo Arena.

DIRETTA PESARO TORTONA: SITUAZIONE E CONTESTO

Come già detto la diretta di Pesaro Tortona è una sfida in questo momento molto delicata: certamente non possiamo parlare di crisi dall’una o dall’altra parte, la regular season è lunga e comunque la Bertram si trova ad un passo dalla zona playoff, già con tre vittorie. Forse però Tortona ci aveva abituato troppo bene nei due anni trascorsi, tanto che ora ce la aspetteremmo nelle prime posizioni della classifica; così non è e Marco Ramondino deve forse ancora capire come impostare una stagione senza Semaj Christon e JP Macura, uomini decisamente importanti nell’ultimo campionato.

Per quanto riguarda Pesaro, la Vuelle ha cambiato parecchio in estate a cominciare dall’allenatore: Pesaro sicuramente può dirsi soddisfatta di come abbia cambiato passo rispetto a stagioni in cui semplicemente lottava per salvarsi ma, proprio perché l’asticella delle ambizioni si è alzata, adesso non ci si può accontentare di aver vinto due partite su sei e navigare a scartamento ridotto. Anche da parte degli adriatici servirà una risposta convinta, vedremo se arriverà questa sera nella delicata diretta di Pesaro Tortona.











