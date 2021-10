Diretta Pesaro Tortona/ Streaming video tv: in palio punti importanti (Basket A1)

DIRETTA PESARO TORTONA: OCCASIONE VUELLE!

Pesaro Tortona sarà diretta dagli arbitri Michele Rossi, Gabriele Bettini e Martino Galasso: la Vitrifrigo Arena apre le sue porte sulla 4^ giornata del campionato di basket Serie A1 2021-2022, alle ore 16:30 di domenica 17 ottobre. Si tratta di una partita intrigante, tra due squadre che non sono partite benissimo in questa stagione e rischiano pertanto di rimanere già indietro. Pesante la sconfitta che la Vuelle ha incassato contro la Fortitudo Bologna, una squadra che era in crisi e invece è risorta: adesso per Aza Petrovic si tratta di riprendere subito la marcia dal punto di vista mentale, visti i problemitortona che si erano già evidenziati in precedenza.

La Bertram si è già tolta lo sfizio della prima vittoria di sempre in Serie A1, ma adesso deve iniziare a correre: chiaramente perdere contro Brindisi era nell’ordine naturale delle cose (anche sul proprio parquet), adesso arriva partita in trasferta nella quale dare se non altro un segnale di vita, essendo che la salvezza dovrà passare anche attraverso qualche colpo esterno. Aspettando che la diretta di Pesaro Tortona prenda il via, studiamo ora alcune delle tematiche principali che emergeranno dalla partita della Vitrifrigo Arena.

DIRETTA PESARO TORTONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Tortona non sarà una di quelle che per questa 4^ giornata di Serie A1 vengono trasmesse sui canali della nostra televisione. L’alternativa classica, riservata comunque agli abbonati, è quella di affidarsi al broadcaster Discovery + che, da questa stagione e come ormai abbiamo imparato, è diventato fornitore ufficiale del campionato e dunque manderà in onda la partita in diretta streaming video, consentendovi di utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

DIRETTA PESARO TORTONA: RISULTATI E CONTESTO

Si gioca tra poco Pesaro Tortona, partita delicata: la Vuelle non vuole assolutamente tornare a vivere stagioni come le ultime, che l’avevano portata sul fondo dello schieramento e costantemente in lotta per una salvezza complicatissima. Il 2020-2021 è stato brillante al netto dei playoff non raggiunti, bisogna ripartire da lì ma nel frattempo sono cambiate alcune cose tra cui l’allenatore, Aza Petrovic ha grande entusiasmo ma d’altro canto ha già individuato alcune falle nel roster che ora la società potrebbe provare a coprire (e con Tyler Larson ha iniziato a farlo), chiedendo però al coach di lavorare al massimo con il materiale a disposizione.

La partita di questo pomeriggio rappresenta comunque un’occasione per Pesaro, che sa di doversi prendere la vittoria; Tortona vive alla giornata potremmo dire, nel senso che l’orizzonte rimane quello di confermare la categoria e poi valutare se ci sia lo spazio per lottare per un posto nella griglia della post season. La Supercoppa è stata ottima e ben oltre le più rosee aspettative, l’esordio in Serie A1 però ha portato qualche difficoltà di troppo e adesso Marco Ramondino deve trovare la quadratura del cerchio, cercando sempre più di costruire un gruppo che vinca di squadra ma sappia anche affidarsi al talento dei singoli quando servirà.

