DIRETTA PESARO TORTONA/ Video streaming tv: Bertram per chiudere al terzo posto

DIRETTA PESARO TORTONA: GLI SCENARI

Avvicinandoci alla diretta di Pesaro Tortona possiamo ricordare che lo scenario per la Vuelle è davvero pessimo: a una giornata dal termine della regular season Pesaro ha due punti in meno di Brescia e Brindisi, la possibilità di andare ai playoff passa attraverso una vittoria contro la Bertram ma anche la sconfitta congiunta di Germani e Happy Casa. Un arrivo a 28 punti di tre squadre lascerebbe fuori Brescia, con Pesaro che sarebbe ottava: il problema è che Brindisi gioca in casa contro Trieste mentre la Germani se la vede con Reggio Emilia al PalaBigi, il calendario non aiuta perché, appunto, la vittoria anche solo della Happy Casa sarebbe decisiva in negativo.

Per Tortona i calcoli sono molto più semplici: la Bertram ha sognato a lungo di vincere la regular season o comunque strappare il secondo posto a una tra Milano e Virtus Bologna, adesso addirittura si deve guardare dalla grande rimonta di Sassari con cui è 1-1 nella doppia sfida diretta, ma sotto di un punto nella differenza canestri. Conseguenza di questo, Tortona potrebbe anche arrivare quarta: avrebbe certamente il vantaggio del campo nel primo turno dei playoff, ma dovrebbe vedersela con Venezia. L’anno scorso l’ha eliminata, oggi però la Reyer è in grande forma e le cose potrebbero andare diversamente… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PESARO TORTONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Tortona sarà trasmessa su Eurosport, e dunque rappresenta un appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare: il canale di riferimento è il numero 210 del decoder di Sky. Ricordiamo ovviamente che tutte le partite del campionato di Serie A1 sono fornite dal portale Eleven Sports, che da qualche tempo fa parte del pacchetto DAZN e dunque è accessibile ai suoi clienti: per gli altri, con visione in diretta streaming video, sarà possibile acquistare l’evento on demand. Infine, va detto che sul sito ufficiale della Lega (www.legabasket.it) troverete tutte le informazioni utili sul match, a partire dal tabellino play-by-play e il boxscore che sono aggiornati in tempo reale.

PESARO TORTONA: VUELLE PER I PLAYOFF!

Pesaro Tortona, in diretta alle ore 18:00 di domenica 7 maggio, si gioca alla Vitrifrigo Arena per la 30^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Il pessimo girone di ritorno può costare i playoff alla Vuelle: sconfitta sul parquet di Napoli, Pesaro è attualmente nona in classifica e la sua partecipazione alla post season è legata ai risultati di Brescia e Brindisi, c’è la possibilità di un arrivo a tre squadre ma possiamo dire che una vittoria della Happy Casa escluderebbe la squadra di Jasmin Repesa da uno scenario che appariva scontato.

Tortona sa da tempo che i playoff sono una realtà, ma anche i piemontesi sono in calo: con il ko interno contro Milano hanno messo a rischio anche il terzo posto, vincere significherebbe blindarlo ma anche arrivare quarti, diciamolo, non cambierebbe poi molto se non che Venezia, potenziale, quinta, è in particolare forma. Aspettiamo dunque che la diretta di Pesaro Tortona prenda il via, ma nell’attesa possiamo sicuramente evidenziare alcuni degli aspetti principali che potrebbero emergere dalla serata della Vitrifrigo Arena.

DIRETTA PESARO TORTONA: RISULTATI E CONTESTO

Nel parlare della diretta di Pesaro Tortona possiamo sicuramente dire che la Vuelle rischia il fallimento: al netto della ormai famosa risposta che Giannis Antetokounmpo ha fornito a pochi minuti dall’eliminazione dai playoff NBA non possiamo non dire che Pesaro sarebbe particolarmente delusa dall’eliminazione. Nemmeno la penalizzazione inflitta a Varese potrebbe bastare per garantire la post season ai marchigiani: il motivo sta appunto nel crollo durante il girone di ritorno, che ha evidenziato i problemi fisici e strutturali di un roster che non è stato modificato in corso d’opera.

Tortona vola ai playoff per il secondo anno consecutivo: già questo è un ottimo risultato, adesso Marco Ramondino vuole difendere il terzo posto per una mera questione di soddisfazione ma poi, attenzione, in semifinale potrebbe arrivare l’incrocio con la Virtus Bologna con cui il record della Bertram è migliore rispetto a quello con Milano. Certo: l’anno scorso le V nere si sono prese il 3-0 nella serie, il che ci dice che è davvero tutto molto relativo: anche Tortona dunque giocherà per vincere senza guardare troppo oltre, poi scoprirà chi affrontare nel primo turno dei playoff.











