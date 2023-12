DIRETTA PESARO TRENTO/ Video streaming tv: Maurizio Buscaglia, il grande ex (basket A1, 10 dicembre 2023)

DIRETTA PESARO TRENTO: IL GRANDE EX

Lo abbiamo già detto, il grande ex nella diretta di Pesaro Trento è Maurizio Buscaglia: il coach barese ha allenato per ben nove anni la Dolomiti Energia, e in questo periodo ha messo la squadra sulla mappa del grande basket italiano. La promozione in Serie A1 è arrivata nel 2014; sembrava già un grande traguardo ma poi Buscaglia ha fatto anche meglio, perché dopo soli due anni ha portato Trento ai quarti di Eurocup e nella stagione successiva l’Aquila era addirittura in finale scudetto, dopo aver fatto fuori l’Olimpia Milano con tre vittorie al Mediolanum Forum.

Diretta/ Trento Ulm (risultato finale 83-85): persa alla fine! (Eurocup, oggi 6 dicembre 2023)

Non contento, Buscaglia si è ripetuto: altra annata e altra finale, anche questa però persa. Nel 2019 è arrivata la separazione: Nicola Brienza e Lele Molin hanno avuto il merito di mantenere Trento nelle alte sfere di Serie A1 per poi consegnare il roster nelle sapienti mani di Paolo Galbiati, che si sta rivelando ottimo allenatore (come già dimostrato in passato) ed è infatti terzo in classifica con la Dolomiti Energia. Per Buscaglia quello contro Trento non sarà mai un incrocio come gli altri, per di più oggi la sua Pesaro ha un disperato bisogno di prendersi la vittoria… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Trento Venezia (risultato finale 106-79): dominio Aquila! (basket A1, 3 dicembre 2023)

DIRETTA PESARO TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Trento non sarà trasmessa, non essendo una di quelle che vengono fornite dai canali della nostra televisione per l’undicesima giornata del campionato di Serie A1. Va però ricordato che esiste modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

Video/ Reggio Emilia Pesaro (101-68) sintesi e highlights: Hervey ne mette 29 (Lega A basket 2 dicembre 2023)

PESARO TRENTO: VUELLE IN DIFFICOLTÀ!

Pesaro Trento, che è diretta dagli arbitri Beniamino Manuel Attard, Alessandro Nicolini e Edoardo Gonella, si gioca alle ore 18:30 di domenica 10 dicembre presso la Vitrifrigo Arena: nell’undicesima giornata di basket Serie A1 2023-2024 abbiamo un incrocio intrigante tra due squadre che stanno avendo un rendimento diverso. Male Pesaro, che ha perso di 33 punti a Reggio Emilia: la Vuelle non riesce a trovare costanza nel suo passo, e in questo momento deve accettare di guardarsi le spalle più che contemplare la possibilità di una corsa ai playoff, comunque assolutamente non preclusa.

Il ritmo lo ha invece trovato Trento, come ha confermato nell’ultimo turno: una vittoria netta contro Venezia per portarsi a ridosso delle prime due della classe (Virtus Bologna e Brescia) lasciando intendere per il momento che la squadra di Paolo Galbiati possa addirittura giocarsi la vittoria della regular season se manterrà questa velocità di crociera. Scopriremo ben presto quello che succederà nella diretta di Pesaro Trento, per adesso facciamo ancora qualche valutazione sui temi principali che emergeranno da questa partita della Vitrifrigo Arena.

DIRETTA PESARO TRENTO: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Pesaro Trento sarà ovviamente la partita di Maurizio Buscaglia: non si può assolutamente negare che la situazione attuale della Dolomiti Energia, cioè una solida realtà di Serie A1 con una presenza ormai costante in Eurocup, sia figlia dello straordinario lavoro dell’allenatore barese, che per primo ha condotto questa squadra nel massimo campionato portandola a toccare vette che dopo il suo addio non sono più state avvicinate. Oggi, con Galbiati, Trento dà la sensazione di poterci riprovare: la strada è lunga, ma l’Aquila è solida e per ora sta volando davvero in alto.

Il contrario di Pesaro, che l’anno scorso aveva avuto una bella stagione ma che adesso non si sta confermando: Buscaglia sta trovando qualche difficoltà nel far esprimere al meglio il suo roster, sotto esame non c’è tanto la brutta sconfitta di Reggio Emilia (può sempre capitare) ma il passo di una Vuelle che ha record negativo e che, per l’appunto, sta performando peggio di quello che le aspettative estive lasciavano intendere. C’è tempo per riprendersi, ma intanto bisogna cominciare a vincere qualche partita dal peso specifico importante come quella di stasera.











© RIPRODUZIONE RISERVATA