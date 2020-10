Diretta Pesaro Trento/ Streaming video tv: Aquila ancora a 0 punti (basket A1)

DIRETTA PESARO TRENTO: LA VUELLE VUOLE ESSERE LA SORPRESA!

Pesaro Trento, partita diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Valerio Grigioni e Marco Vita, si gioca alle ore 20:30 di sabato 17 ottobre presso la Vitrifrigo Arena: siamo nella 4^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021. L’Aquila al momento sta disputando una stagione da Dr. Jekyll e Mr. Hyde: in campionato ha sempre perso e non è mai riuscita a trovare il giusto ritmo, ma in Eurocup sta letteralmente volando e, con tre vittorie nel girone di andata completato con il colpo di Nanterre, ha sostanzialmente messo al sicuro la qualificazione alla Top 16. La Vuelle era indicata come una delle sorprese della stagione, forte di acquisti di esperienza e delle ottime prove in Supercoppa; ha perso le prime due partite ma poi si è ampiamente rifatta espugnando il Taliercio, e mettendosi così in corsa per un posto nei playoff. Vedremo dunque quello che succederà nella diretta di Pesaro Trento, ma intanto possiamo fare qualche valutazione circa i temi principali che potremmo vedere sul parquet della Vitrifrigo Arena.

DIRETTA PESARO TRENTO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

DIRETTA PESARO TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

E’ una partita intrigante questa Pesaro Trento, perché mette a confronto due squadre che possono essere ritenute delle outsider del nostro campionato. Dopo stagioni difficili la Vuelle potrebbe aver svoltato: bisognerà vedere fino a dove riusciranno a spingersi i veterani del gruppo ma il mix di giovani ed esperti, affidato alle sapienti mani di Jasmin Repesa, è chiaramente intrigante e lo ha dimostrato non solo sfiorando la Final Four in Supercoppa ma anche vincendo nettamente a Venezia, sul parquet di quella che è ancora la squadra campione d’Italia. La Dolomiti Energia è sicuramente calata rispetto all’epoca di Maurizio Buscaglia, ma tutto sommato sembra aver costruito un roster interessante guidato dalla verve di Gary Browne e l’intensità di JaCorey Williams. In Serie A1 per il momento l’alchimia non ha funzionato, ma come detto l’Eurocup ci ha presentato un’Aquila autoritaria con tutte le avversarie; vedremo se questa sera alla Vitrifrigo Arena arriverà anche la prima vittoria in questo campionato, perché Trento al momento è l’unica squadra con 0 punti in classifica.

