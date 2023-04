Diretta Pesaro Trento/ Streaming video tv: per difendere la zona playoff! (basket A1)

DIRETTA PESARO TRENTO: PER RIMANERE NELLA TOP 8!

Pesaro Trento, partita in diretta dalla Vitrifrigo Arena alle ore 19:00 di domenica 2 aprile, va in scena per la 24^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Ci avviciniamo alla fine della regular season, ed entrambe le squadre hanno l’urgenza di blindare la loro qualificazione ai playoff: entrambe stanno leggermente calando, in particolare Pesaro che di fatto è stata quarta per tutta la stagione ma poi ha avuto problemi con infortuni e scarsa condizione del roster, ha perso alla Segafredo Arena e ora rischia veramente di affondare fuori dalle prime otto della classifica.

Rischio che corre anche Trento: la Dolomiti Energia nell’ultimo turno ha sprecato una grande occasione per fare un passo ulteriore verso i playoff, ha perso in casa contro Napoli e dunque ora è chiamata al riscatto, sapendo – pur con rammarico – che da qui in avanti non dovrà più pensare al doppio impegno essendo stata eliminata dalla Eurocup. Aspettando che la diretta di Pesaro Trento prenda il via proviamo a fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero animare questa interessante serata che ci attende alla Vitrifrigo Arena tra poche ore.

DIRETTA PESARO TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Trento non è una di quelle che per questa 24^ giornata di campionato vengono trasmesse sui canali della nostra televisione. In alternativa però, come ormai sappiamo, va ricordato che tutti i match di basket Serie A1 sono forniti dal portale Eleven Sports: la visione sarà in diretta streaming video, e si potrà decidere se abbonarsi al servizio oppure acquistare l’evento on demand – il pacchetto è disponibile anche sulla piattaforma DAZN. Infine, sul sito ufficiale della Lega (www.legabasket.it) troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA PESARO TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Ci stiamo avvicinando alla interessante diretta di Pesaro Trento: partita che ci presenta due squadre che oggi come oggi giocherebbero i playoff e che sono partite in questa stagione con l’obiettivo di centrarli. Entrambe qualificate alla Final Eight di Coppa Italia, sostanzialmente hanno confermato la loro posizione nelle prime otto della classifica per tutto il campionato come già dicevamo; il problema è che nel girone di ritorno alcune avversarie (Sassari e Brindisi in particolar modo) hanno sensibilmente migliorato il loro rendimento e dunque messo in discussione la posizione di tutte.

Le prime a rischiare almeno sulla carta sono proprio Pesaro e Trento, più che altro perché in questo momento sia alla Vuelle che alla Dolomiti Energia sta mancando la giusta continuità; mancano sette giornate al termine della regular season, con 14 punti a disposizione è davvero tutto possibile e specialmente in una stagione come questa che si sta presentando parecchio livellata. Anche per questo mettere altri due punti in cascina, per di più contro una rivale diretta, sarebbe davvero importante per entrambe; alla Vitrifrigo Arena ovviamente solo una ci riuscirà, vedremo chi sarà.











