Diretta Pesaro Treviso/ Streaming video tv: è crisi vera per la Vuelle (basket A1)

DIRETTA PESARO TREVISO: LA VUELLE ADESSO RISCHIA

Pesaro Treviso verrà diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Fabrizio Paglialunga e Marco Pierantozzi: alle ore 17:30 di sabato 3 aprile la Vitrifrigo Arena apre le sue porte alla 25^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021. La situazione della Vuelle si sta facendo sempre più delicata: nel Monday Night dello scorso turno è arrivata una sconfitta contro Reggio Emilia, squadra che aveva perso le ultime 6, e così la striscia negativa si è allungata.

Al momento Pesaro non giocherebbe i playoff, ma rischia anche di essere assorbita nella corsa alla salvezza; al contrario vola la De’ Longhi, che con un ottimo secondo quarto ha schiantato la resistenza di Trieste e si è presa il sesto posto in una classifica sempre più positiva. Continuerà il trend veneto o arriverà la riscossa adriatica? Lo scopriremo tra poco nella diretta di Pesaro Treviso, della quale possiamo intanto provare a tracciare alcuni dei temi principali aspettando che arrivi la palla a isodue.

DIRETTA PESARO TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Treviso non sarà una di quelle che per questa 25^ giornata vengono trasmesse sui canali della nostra televisione; tuttavia sappiamo bene che i match di basket Serie A1 sono comunque fruibili dagli appassionati che vorranno sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, per la visione in diretta streaming video. Ricordiamo anche l’opportunità di consultare liberamente il sito ufficiale www.legabasket.it per tutte le informazioni utili sul torneo e il match, quindi il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale così come le statistiche di giocatori e squadre.

DIRETTA PESARO TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

Pesaro Treviso è una partita ricca di storia, che ci presenta incroci interessanti ma che soprattutto può rappresentare un’ancora per la Vuelle: quattro sconfitte consecutive per la squadra che all’andata ha sorpreso tutti ed è riuscita a raggiungere clamorosamente la finale di Coppa Italia, eliminando anche Sassari. Adesso bisogna tenere botta: comunque andrà sarà un successo rispetto alla passata stagione, ma è chiaro che rispetto alle premesse sarebbe davvero deludente non giocare i playoff e, soprattutto, abbiamo già visto che il pericolo di trovarsi immischiati nelle ultime posizioni della classifica è davvero concreto. Dall’altra parte arriva una De’ Longhi che ha fatto quasi il percorso contrario: partita non benissimo, la squadra di Max Menetti ha trovato ritmo anche grazie a qualche aggiunta nel roster (Michal Sokolowski e Trent Lockett) e adesso è di fatto la prima squadra delle “normali”, cioè al netto delle quattro big destinate a giocarsi lo scudetto e di Brindis, che ha saputo inserirsi nel gruppetto delle corazzate. Una vittoria alla Vitrifrigo Arena lancerebbe Treviso addirittura a caccia del quinto posto, vedremo come andranno le cose…



