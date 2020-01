Diretta Pesaro Trieste/ Streaming video tv: incrocio per la salvezza (basket A1)

Pesaro Trieste verrà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Andrea Bongiorni e Martino Galasso: si gioca alle ore 18:30 di domenica 5 gennaio presso la Vitrifrigo Arena, e rappresenta una delicatissima sfida per la salvezza nella 17^ giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020. Il problema della Vuelle è particolarmente complesso: gli adriatici non hanno ancora vinto in questo girone di andata e dunque rischiano di chiuderlo a quota 0 punti. Senza girarci troppo intorno, in molti sono convinti che gli adriatici siano ormai condannati alla retrocessione: se dovessero perdere ancora, anche la penultima in classifica sarebbe lontana cinque gare e questa sarebbe proprio l’Alma, che dopo un avvio terribile è riuscita a prendere un po’ di fiato e nell’ultimo turno ha addirittura demolito la Fortitudo Bologna, avvicinando sensibilmente la salvezza. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Pesaro Trieste, intanto proviamo a mettere in luce qualche tema importante legato alla partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Trieste non è una di quelle che saranno trasmesse in diretta tv per questo turno di campionato; tuttavia l’appuntamento classico per gli appassionati è con la piattaforma Eurosport Player, che fornisce ai suoi clienti l’intera gamma delle gare di Serie A1 in diretta streaming video. Ricordiamo anche il sito ufficiale della Lega (www.legabasket.it) sul quale potrete trovare le informazioni utili come il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori sul parquet e naturalmente la classifica e il calendario del torneo.

DIRETTA PESARO TRIESTE: RISULTATI E CONTESTO

Pesaro Trieste è come un’ultima spiaggia per la Vuelle, che forse è davvero già condannata: per quanto ci provi, la squadra marchigiana non riesce proprio a vincere e sta dimostrando che con un budget risicato non sempre si fanno miracoli. In questa stagione l’inferiorità del roster è manifesta, e nemmeno il cambio di allenatore sembra aver dato la sterzata; non si può mai dire perché una vittoria potrebbe sempre essere foriera di un ciclo vincente, ma il parquet per il momento ha parlato chiaro. Trieste l’anno scorso aveva giocato i playoff e stavolta invece la situazione è decisamente più complessa, tanto che si era parlato di un esonero di Eugenio Dalmasson. Il quale invece è rimasto in sella, ed è stato premiato con la fondamentale vittoria su Bologna: adesso bisogna confermarsi, anche se in trasferta ma contro un avversario che potrebbe essere lasciato indietro in maniera quasi definitiva: non resta che giocare, e valutare se Pesaro saprà tornare in corsa per la salvezza oppure verrà tagliata fuori da un’Alma in ripresa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA