Diretta Pesaro Trieste/ Streaming video tv: Vuelle per la prima vittoria (basket A1)

DIRETTA PESARO TRIESTE: POSTICIPO IN SERIE A1

Pesaro Trieste sarà diretta dagli arbitri Alessandro Martolini, Giulio Pepponi e Andrea Bongiorni: alle ore 20:30 di mercoledì 6 ottobre la Vitrifrigo Arena ospita la partita che chiude il programma della 2^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. L’Allianz va a caccia della sua seconda vittoria: la squadra allenata da Franco Ciani ha ottenuto uno splendido successo all’esordio, battendo Brindisi all’overtime, e ora vuole saggiare la sua condizione e competitività in una trasferta comunque complicata, anche se la Vuelle arriva invece da una sconfitta.

Pesaro ha infatti perso in volata a Sassari: un ko che al PalaPentassuglia poteva chiaramente starci, al netto delle dichiarazioni che coach Aza Petrovic aveva rilasciato qualche giorno prima parlando di fatto di un roster incompleto. Ora un rinforzo è arrivato – ne parleremo – nella persona di Tyler Larson, e dunque vedremo se questa addizione servirà per prendersi la vittoria. Tra poco la diretta di Pesaro Trieste prenderà il via: noi possiamo fare qualche valutazione sui temi principali che emergeranno da questa interessante partita della Vitrifrigo Arena.

DIRETTA PESARO TRIESTE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Trieste non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: come sappiamo il campionato di Serie A1 ha garantito i suoi diritti a Discovery +, broadcaster che è dunque diventato la casa del grande basket nazionale (e non solo). La visione della partita sarà dunque in diretta streaming video: per accedere al servizio dovrete aver sottoscritto un abbonamento, e potrete poi utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

DIRETTA PESARO SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Si avvicina il momento di Pesaro Trieste: naturalmente abbiamo visto entrambe le squadre in Supercoppa, il torneo che ha aperto la stagione, ma in quanto finalista di Coppa Italia la Vuelle ha ottenuto il pass diretto per i quarti di finale e ha giocato una sola partita, venendo battuta da Venezia e tornando a concentrarsi immediatamente sul campionato. Significa quindi che Aza Petrovic deve ancora vincere la prima partita ufficiale sulla panchina degli adriatici; proprio l’allenatore ha rappresentato una svolta importante per il club, una sorta di “beffa” per come è finita visto che Jasmin Repesa ha salutato per riunirsi con la Fortitudo Bologna, ma settimana scorsa ha immediatamente rassegnato le dimissioni. Trieste invece si è affidata a Franco Ciani dopo l’epopea di Eugenio Dalmasson; l’avvio è stato positivo, squadra rinnovata ma che si è subito presa la vittoria contro una big e ha fatto capire a tutti di poter concretamente tornare a giocare i playoff, raggiunti a sorpresa nello scorso campionato. Vedremo dunque tra poco quello che succederà in campo nel posticipo della 2^ giornata di Serie A1.

