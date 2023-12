DIRETTA/ Pesaro Varese video streaming tv: ecco il nuovo arrivato! (basket A1, 23 dicembre 2023)

DIRETTA PESARO VARESE: IL NUOVO ARRIVO

Anticipando la diretta di Pesaro Varese possiamo anche parlare delle notizie di mercato che sono emerse negli ultimi giorni. La certezza è che Willie Cauley-Stein è ormai fuori roster: già lasciato in tribuna contro Milano, il centro è fuori dal progetto tecnico e non è detto che il suo sostituto sia Skylar Spencer, che ha già giocato con la Openjobmetis. Si sono fatti due nomi illustri alla voce playmaker: quello di Nico Mannion e quello di Colbey Ross, che l’anno scorso con Varese ha vinto il premio di MVP della Serie A1.

Video/ Varese Olimpia Milano (70-74) sintesi e highlights: Shields ne fa 25 (Lega A basket, 17 dicembre 2023)

Ross in Eurocup con il Buducnost sta facendo fatica e presumibilmente gradirebbe un ritorno sotto le Prealpi per rilanciarsi, in un’operazione che in passato la Openjobmetis ha già fatto (con Adrian Banks, ma anche Siim Sander-Vene e, tornado in là con gli anni, Delonte Holland). Tuttavia, pochi giorni fa è arrivata la notizia: Varese è davvero riuscita a riportare in Serie A1 Nico Mannion, che dunque sarà il nuovo playmaker della Openjobmetis aspettando il ritorno di Davide Moretti e poi potrà eventualmente giocare come guardia, da vedere quali saranno le scelte tattiche di Tom Bialaszewski in merito ma, in questo modo, almeno uno dei due potrebbe essere un’ottima arma come sesto uomo. Naturalmente, non è detto che l’equazione Mannion-Varese equivalga alla salvezza, ma intanto è un bel colpo. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Pistoia Pesaro (risultato finale 73-74): vince la Vuelle!

PESARO VARESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Varese non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, non essendo stata inclusa nel pacchetto delle tre gare mandate in onda per questa tredicesima giornata. Va tuttavia ricordato che esiste un altro modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

DIRETTA/ Varese Milano (risultato finale 70-74): l'Olimpia vince in extremis! (17 dicembre 2023)

UNA CLASSICA, MA DELICATA!

Pesaro Varese, partita diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Denis Quarta e Giulio Pepponi, va in scena alle ore 20:30 di sabato 23 dicembre: alla Vitrifrigo Arena si gioca per la 13^ giornata di basket Serie A1 2023-2024. Una grande classica, che però quest’anno è particolarmente delicata: nessuna delle due squadre sta viaggiando secondo le attese, se non altro la situazione di Pesaro è migliore e questo anche grazie all’importantissimo blitz di Pistoia, contro una squadra in grande forma e che è stata battuta andando così a prendersi due punti fondamentali per la corsa alla salvezza.

Non è invece riuscita l’impresa a Varese, che ha giocato un derby punto a punto ma alla fine è stata battuta da Milano: la situazione della Openjobmetis è drammatica, penultimo posto in classifica insieme a Treviso e abisso della retrocessione che si spalanca sotto i piedi, difficile anche uscire da questo contesto. Vedremo allora cosa ci porterà in dote la diretta di Pesaro Varese, aspettando che la partita della Vitrifrigo Arena prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero essere toccati nel corso di questa importante serata di basket Serie A1.

DIRETTA PESARO VARESE: SITUAZIONE E CONTESTO

Nella diretta di Pesaro Varese va chiaramente sotto esame la Openjobmetis: una squadra che l’anno scorso aveva ufficialmente raggiunto i playoff ma che non li ha giocati per la penalizzazione, e che in estate ha provato a ricostruire un progetto tecnico simile ma con l’addio di Matt Brase e di giocatori determinanti. C’è stata parecchia confusione, le vittorie in campionato sono appena tre e adesso appunto appare anche complesso capire in che modo Varese potrebbe uscire da questa crisi profonda, magari con qualche innesto sul mercato o con il cambio di allenatore.

Non che Pesaro sia messa troppo meglio, ma se non altro la Vuelle ha timbrato una vittoria di grande importanza: il colpo del PalaCarrara non ha semplicemente aggiunto due punti alla classifica, ma ci ha anche detto che questa Vuelle è viva e pronta a giocarsela. Al momento pensare ai playoff è difficile, ma se non altro per la salvezza potrebbe essere stato fatto un passo decisivo e poi comunque la stagione sarà sufficientemente lunga anche per riprendere la marcia verso i primi otto posti della classifica, intanto per entrambe le squadre vincere questa sera sarebbe davvero prezioso e allora vedremo cosa succederà in campo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA