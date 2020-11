Diretta Pesaro Varese/ Streaming video Rai: posticipo intrigante (basket)

DIRETTA PESARO VARESE: SFIDA EQUILIBRATA

Pesaro Varese, diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Giulio Pepponi e Giacomo Dori alle ore 20.45 di questa sera, domenica 8 novembre 2020, presso la Vitrifrigo Arena della città marchigiana, è il posticipo che chiuderà il programma della settima giornata del campionato di Serie A di basket. Arriviamo alla diretta di Pesaro Varese sulla scia di risultati discordanti nella scorsa giornata di campionato, che ha sorriso a una Carpegna Prosciutto Pesaro vittoriosa contro Cremona mentre ha consegnato alla Openjobmetis Varese una pesante sconfitta sul parquet di Sassari. Ora Pesaro cercherà il bis in questo secondo impegno casalingo consecutivo contro una squadra lombarda, mentre per Varese si tratta di una doppia trasferta che gli uomini di coach Bulleri cercheranno di non chiudere a mani vuote.

DIRETTA PESARO VARESE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Varese sarà garantita su Rai Sport + HD in chiaro per tutti (canale numero 57 del telecomando) e questa possibilità dunque va ad aggiungersi a quella garantita dalla diretta streaming video tramite Eurosport Player, che trasmette su abbonamento tutte le partite del campionato di Serie A di basket. Per i non abbonati, naturalmente la diretta Rai fa sì che raddoppi anche la possibilità di streaming, perché il match sarà visibile a tutti tramite Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA PESARO VARESE: IL CONTESTO

La diretta di Pesaro Varese ci presenta dunque una sfida affascinante, tra due realtà che hanno scritto pagine leggendarie del basket italiano, ma che potrebbe vedere messa un po’ meglio la formazione di casa. Pesaro si è salvata l’anno scorso grazie al blocco del campionato che ha evitato una retrocessione praticamente certa, ma ha onorato questo “ripescaggio” di fatto presentandosi certamente più competitiva al via della nuova stagione. Prima un buon cammino in Supercoppa Italiana, poi una prima partite di campionato con tre vittorie e altrettante sconfitte, che fanno pensare a una Pesaro che potrebbe addirittura lottare per i playoff, anche perché contro Cremona la Carpegna ha finalmente sfatato il tabù casalingo che durava da 19 mesi. Bilancio meno esaltante per Varese, che ha due vittorie e quattro sconfitte e domenica scorsa ha incassato una sconfitta molto pesante a Sassari (104-82, ma già 67-32 all’intervallo lungo) nonostante i 33 punti dell’eterno Scola. Potrà arrivare il riscatto a Pesaro?

