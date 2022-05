Diretta Pesaro Venezia/ Streaming video tv: la Vuelle per i playoff! (basket A1)

DIRETTA PESARO VENEZIA: LA VUELLE DEVE VINCERE!

Pesaro Venezia, che è in diretta dalla Vitrifrigo Arena alle ore 20:45 di domenica 1 maggio, si gioca per la 29^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Due turni per inseguire il sogno playoff: questo l’obiettivo di una Vuelle che attualmente è nona in classifica per la classifica avulsa, ma che domenica scorsa ha colto una vittoria fondamentale a Trento (al fotofinish) ed è così rimasta in piena corsa per timbrare quel traguardo che l’anno scorso aveva mancato, nonostante a febbraio avesse giocato addirittura la finale di Coppa Italia.

La Reyer invece è una delle quattro squadre già qualificate alla post season: dopo aver battuto Treviso nel derby gli orogranata puntano a difendere il quarto posto (il migliore possibile) sapendo che l’avversaria sarà verosimilmente una tra Tortona e Sassari e volendo ovviamente avere il fattore campo dalla propria parte, cosa che sarebbe quasi certa vincendo stasera. Sarà allora interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Pesaro Venezia; mentre aspettiamo che si giochi facciamo qualche rapida valutazione sui temi principali di questa partita.

DIRETTA PESARO VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pesaro Venezia non è una delle partite che per il penultimo turno del campionato di basket vengono trasmesse sulla nostra televisione, non facendo parte della specifica selezione per oggi. Sappiamo che l’intera programmazione della Serie A1 di basket è fornita da Discovery Plus, broadcaster della Lega: gli abbonati a questa piattaforma potranno dunque seguire la partita della 29^ giornata in diretta streaming video, avvalendosi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale della Lega, www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili sul match come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA PESARO VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Pesaro Venezia mette a confronto due squadre che sono partite con obiettivi diversi, ma che potrebbero trovarsi entrambe ai playoff: per la Reyer la post season era il traguardo minimo da andare a prendere, addirittura c’è stato il rischio di dover lottare per salvarsi ma nel girone di ritorno Venezia ha messo in piedi una bella serie di vittorie con la quale ha archiviato la pratica con largo anticipo. Lungo il percorso purtroppo è arrivata l’eliminazione agli ottavi di Eurocup, ma ora in Serie A1 Venezia sa di poter fare tanta strada grazie a un gruppo rodato e all’imprevedibilità che ha caratterizzato questo campionato.

Pesaro invece puntava innanzitutto a salvarsi, e di fatto lo scenario è stato questo fino a poche settimane fa; qualche successo di prestigio ha però messo la Vuelle, anche in virtù della classifica corta, di poter ambire a un posto nei playoff. Come detto in questo momento Reggio Emilia e Trieste sono davanti nella classifica avulsa, ma restano due giornate da disputare e dunque la possibilità di entrare nelle prime otto c’è tutta, a patto ovviamente di vincere innanzitutto questa partita contro Venezia per poi giocarsi tutto all’ultima giornata.











