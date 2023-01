DIRETTA PESARO VERONA/ Video streaming tv: verso la Coppa Italia…

DIRETTA PESARO VERONA: VERSO LA COPPA ITALIA

Parlando della diretta di Pesaro Verona facciamo già un salto avanti, perché settimana scorsa si è concluso il girone di andata e dunque è stato formato il tabellone di Coppa Italia. La Vuelle come detto ci torna dopo la finale giocata al Mediolanum Forum; all’epoca aveva eliminato Sassari e Brindisi per poi perdere contro Milano. Questa volta, rispetto a due anni fa, cambiano idealmente quattro avversarie: Pesaro nel primo turno giocherà contro Varese che è arrivata quinta, poi in semifinale sfiderebbe una tra Milano e Brescia (la Leonessa, presente nel 2022, è l’altra novità rispetto all’edizione della Vuelle finalista) e in finale ovviamente una delle altre quattro.

Che sono Virtus Bologna e Venezia, già incrociatesi nei quarti nel 2021 (aveva vinto la Reyer) e ancora Tortona e Trento: la Bertram è finalista della passata edizione, l’Aquila l’anno scorso era tornata a disputare questa competizione dopo sei anni. Per quanto riguarda Pesaro, tornare in finale sarà particolarmente difficile ma non si può mai dire, anche perché magari l’Olimpia ha saputo spezzare la maledizione della testa di serie numero 1 ma quest’anno ha già perso qualche partita sorprendente lungo il suo percorso… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PESARO VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Verona è trasmessa su Eurosport 2: sarà quindi un appuntamento riservato ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare, che potranno assistere al match sul canale 211 del loro decoder. In alternativa, come sempre, ricordiamo che tutte le partite di Serie A1 sono fornite dalla piattaforma Discovery Plus (anche questa per gli abbonati) e che in questo caso la visione sarà in diretta streaming video; inoltre sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore con le statistiche aggiornate in tempo reale.

VUELLE FAVORITA!

Pesaro Verona, in diretta dalla Vitrifrigo Arena alle ore 20:30 di sabato 21 gennaio, è la partita che apre il programma della 16^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Inizia nelle Marche dunque il girone di ritorno, con un anticipo molto interessante; possiamo ricordare che il calendario del campionato è “asimmetrico” e dunque le due squadre si erano affrontate non nella prima di andata ma bensì a metà dicembre, con vittoria esterna da parte di una Vuelle che settimana scorsa ha vinto nettamente a Scafati e ha così blindato il quarto posto in classifica, continuando a fare molto bene.

La Scaligera invece è coinvolta nella lotta per non retrocedere, ma sta rispettando il copione: domenica ha infatti ottenuto un successo prezioso contro Brescia e ha saputo tenere il passo delle rivali, in una corsa alla salvezza interessantissima perché coinvolge al momento tante squadre che continuano a muovere la loro classifica. Sarà molto interessante valutare quello che succederà nella diretta di Pesaro Verona; mentre aspettiamo che si alzi la palla a due possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che emergeranno dalla serata attesa alla Vitrifrigo Arena.

DIRETTA PESARO VERONA: RISULTATI E CONTESTO!

Nel presentare la diretta di Pesaro Verona dobbiamo dire che la Vuelle, dopo un anno di assenza, è tornata alla Final Eight di Coppa Italia: nella passata stagione aveva mancato l’obiettivo con grande delusione (il torneo era ospitato proprio dalla Vitrifrigo Arena) e non bisogna dimenticare che 12 mesi prima Pesaro aveva centrato una bellissima finale sotto la guida di Jasmin Repesa che, tornato in panchina, ha riportato la squadra a questa competizione e nel primo turno affronterà Varese, già battuta in campionato ma comunque temibile per tutto quello che sta facendo vedere.

Per il momento comunque Pesaro si concentra sul campionato: Verona infatti è un’avversaria tosta, che sta dimostrando come dopo 20 anni in Serie A1 il passo possa essere ancora buono. Sono cambiati i tempi, ma la Scaligera ha fame di grande basket: la vittoria contro Brescia ha certificato come la salvezza possa realmente arrivare, anche se non si può dare alcunchè di scontato proprio perché sono davvero parecchie le squadre che stanno lottando per lo stesso obiettivo e, al netto della staccata Reggio Emilia – che può comunque rientrare – le altre sono tutte lì e non sono certo delle cenerentole. Dunque, tra poco scopriremo cosa succederà nella diretta di Pesaro Verona…











