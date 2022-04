Diretta Pesaro Virtus Bologna/ Streaming video tv: sfida ricca di storia! (basket A1)

DIRETTA PESARO VIRTUS BOLOGNA: MATCH CLASSICO!

Pesaro Virtus Bologna sarà diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Mark Bartoli e Sergio Noce: alla Vitrifrigo Arena va in scen, alle ore 20:00 di sabato 16 aprile, la partita valida per la 27^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Sfida molto interessante, che intanto ci racconta di storia e tradizione e di un incrocio particolare per Sergio Scariolo; la Virtus Bologna arriva dalla vittoria contro Trento con la quale ha praticamente blindato il primo posto in regular season, e ora vuole chiaramente confermarsi vincendo anche una trasferta complicata.

La Vuelle però sta bene, ed è in un momento di grande condizione: dopo essere stata sotto praticamente per tutta la partita ha battuto la Fortitudo Bologna in volata, riuscendo a fare un ulteriore passo verso quella che sarebbe una incredibile qualificazione ai playoff. Aspettando allora di scoprire quello che succederà nella diretta di Pesaro Virtus Bologna, facciamo adesso qualche rapida valutazione sui temi principali che potrebbero emergere dall’interessante serata che tra poco prenderà il via alla Vitrifrigo Arena.

DIRETTA PESARO VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

La diretta tv di Pesaro Virtus Bologna non è una di quelle che per la 27^ giornata di Serie A1 vengono trasmesse sui canali della nostra televisione, essendo state prese altre scelte. Da quest’anno la piattaforma Discovery Plus è broadcaster della Lega e fornisce tutte le partite del campionato di basket in diretta streaming video, per accedere al servizio bisognerà aver sottoscritto un abbonamento e, intanto, noi possiamo anche ricordare che sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA PESARO VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Pesaro Virtus Bologna è come detto storia e tradizione, incrocio tra due piazze che hanno contribuito a scrivere pagine importanti del nostro basket. In questo momento naturalmente la situazione è diversa per entrambe: la Vuelle ha avuto un brutto approccio al campionato, ha cambiato allenatore capendo abbastanza in fretta di aver preso un abbaglio con Aza Petrovic (o comunque le cose non sono andate come sperato) e con Luca Banchi è iniziata una rincorsa che ora finalmente sta portando i frutti sperati, se è vero che incredibilmente la squadra pesarese si è portata in zona playoff e potrebbe tornare a giocarli dopo lungo tempo.

La Virtus Bologna è ovviamente già proiettata al pensiero della post season: evidentemente la Segafredo vuole chiudere i conti con il primo posto quanto prima e avere la sicurezza del fattore campo anche nell'eventuale finale, soprattutto evitare il volatone finale con Milano significherebbe potersi concentrare maggiormente sulla Eurocup, sapendo anche che in Eurolega l'Olimpia avrebbe comunque un cammino sulla carta più tosto in termini di match da giocare. Vedremo intanto quello che succederà sul parquet della Vitrifrigo Arena…











