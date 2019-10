Diretta Pesaro Virtus Bologna/ Streaming video tv: V nere per il poker (basket A1)

Pesaro Virtus Bologna verrà diretta dagli arbitri Michele Rossi, Andrea Bongiorni e Gianluca Capotorto: alle ore 19:00 di domenica 13 ottobre siamo alla Vitrifrigo Arena, dove si gioca la partita valida per la quarta giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020. Una grande classica tra due squadre storiche della nostra pallacanestro, ma in questo momento parliamo di un testa-coda: la classifica ci dice infatti che le V nere stanno volando e hanno sempre vinto in questi primi turni, convincendo sul piano del gioco e mettendo in mostra un roster che ha grande talento e sembra finalmente completo rispetto alle ultime due stagioni. La Vuelle, sponsorizzata Carpegna Prosciutto, ancora una volta sta penando: da anni ormai il budget è risicato, va dato atto agli adriatici di aver sempre centrato la salvezza sul campo e tenendo i conti a posto ma quest’anno le retrocessioni sono due, e dunque il compito sarà ancora più complicato. Mentre aspettiamo la diretta di Pesaro Virtus Bologna possiamo valutare quali siano i temi principali di questo incrocio molto interessante, che potrebbe rilanciare la squadra di casa o mandare in fuga quella ospite nella classifica di Serie A1.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pesaro Virtus Bologna non è disponibile sui canali della nostra televisione, non essendo questa una delle partite scelte per essere trasmesse nella quarta giornata del campionato; l’appuntamento allora è solo sulla piattaforma Eurosport Player (alla quale è necessario abbonarsi) che fornisce l’intera gamma della Serie A1 in diretta streaming video. Ricordiamo anche il sito ufficiale www.legabasket.it, sul quale trovare tutte le informazioni utili sulle squadre in campo e sul torneo.

DIRETTA PESARO VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Pesaro Virtus Bologna, se dovessimo guardare soltanto la classifica del campionato, dovrebbe essere a senso unico: la Segafredo di Sasha Djordjevic sta letteralmente volando, arriva dalla vittoria contro i campioni d’Italia di Venezia e per il momento non sta pagando le fatiche del doppio impegno. Del resto a roster ci sono due elementi come Milos Teodosic e Stefan Markovic che sono impegnati a giocare tanto e a grandi livelli; l’ex di Olympiacos, CSKA Mosca e Los Angeles Clippers ha fatto il suo esordio solo domenica scorsa ma si è subito preso il premio di MVP per la terza giornata, giocando una partita scintillante e facendo vedere a tutti come nella nostra Serie A1, a patto che il fisico tenga, possa essere un fattore più che determinante. Per questo motivo nella parte bianconera di Bologna sognano anche lo scudetto; a Pesaro invece bisogna pensare solo ed esclusivamente alla salvezza, lo dice la storia recente e lo dice soprattutto il roster a disposizione del nuovo allenatore Federico Perego, che è stato costruito per confermare la categoria. Da queste parti si spera che possano finalmente arrivare tempi simili a quelli gloriosi, ma non sembra ancora essere il momento; la Carpegna Prosciutto dovrà dunque vivere giornata per giornata e provare a costruire il suo obiettivo a piccoli passi, magari cominciando dalla partita di oggi.



