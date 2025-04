Diretta Pescara Arezzo (risultato 0-0): si comincia!

Eccoci al via della diretta Pescara Arezzo, ci si gioca posizioni di spicco in zona playoff perché l’Arezzo sogna l’aggancio, mentre per il Pescara è l’occasione di un allungo forse già decisivo per il quarto posto, che significherebbe anche portarsi a una sola lunghezza dalla terza piazza della Torres. Cosa ci dicono i precedenti recenti? Innanzitutto, quelli davvero significativi sono solamente tre, quelli cioè disputati negli ultimi due campionati. L’anno scorso fu un dominio del Pescara, che vinse per 3-2 all’andata in casa e poi si impose anche per 1-2 al ritorno in Toscana.

Domenica 17 novembre scorso invece il match d’andata dell’attuale torneo fu un pareggio per 0-0 ad Arezzo. Per arrivare in doppia cifra bisogna invece risalire fino a febbraio 2006, scopriamo che sono in vantaggio i toscani con quattro vittorie (anche se l’ultima è del 2009) a fronte di tre pareggi e altrettanti successi del Pescara. Di certo oggi la posta è alta nella diretta Pescara Arezzo, via alle emozioni! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta Pescara Arezzo streaming video, dove seguire la partita in tv

Come di consueto per le gare di Serie C anche la diretta Pescara Arezzo sarà distribuita per chi non dovesse essere presente allo Stadio Adriatico dalle reti di Sky Sport, in particolare sarà trasmessa sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 252) e sulle piattaforme di streaming NowTv e SkyGo.

Diretta Pescara Arezzo, il recupero della trentaquattresima giornata

Alle 18.00 si terrà il recupero della trentaquattresima giornata del girone B di Serie C con la diretta Pescara Arezzo che aveva subito il rinvio il 29 marzo, la sfida andrà a togliere gli asterischi in classifica portando tutte le squadre allo stesso numero di partite giocate e potrebbe creare movimenti in vetta, nonostante la sconfitta 1-0 con il Pineto infatti i delfini con 3 punti andrebbero ad un passo dal Torres che occupa il terzo posto e che quindi salterà il primo turno dei playoff.

Gli amaranto invece vincendo in trasferta andrebbero a raggiungere proprio i loro avversari a 58 punti e scavalcherebbero la Vis Pesaro migliorando il loro piazzamento e quindi anche l’avversario che andrebbero ad incontrare nella fase successiva della competizione.

Pescara Arezzo, probabili ventidue in campo

L’importanza per la classifica della diretta Pescara Arezzo impone ai due tecnici di schierare la miglior formazione possibile che per Silvio Baldini è il 4-1-4-1 con Plizzari tra i pali, Letizia, Broscom Crialese e Moruzzo a formare la difesa, Kraja il mediano, Ferraris, Meazzi, Dagasso e Bentivegna come centrocampo e Merola l’unico attaccante. Diversa sarà la scelta di Cristian Bucchi che manderà in campo, Trombini, 4 difensori Renzi, Gilli, Chiosa e Righetti, 3 centrocampisti Eklu, Guccione e Dezi, e 3 attaccanti Pattarello, Ravasio e Tavernelli.

Pescara Arezzo, quote e possibile esito finale

Il risultato con cui dovrebbe finire la diretta Pescara Arezzo secondo Admiralbet è uno solo tanto che le quote differenti sono date molto più alte, i favoriti sono i delfini la cui vittoria ha la quota inferiore delle tre pari a 1.92, la vittoria degli amaranto di conseguenza è la più alta che verrà pagata 3.75, il pareggio invece viene fissato a 3.20 visto che è considerato molto difficile da verificarsi. Gli ultimi risultati degli abruzzesi non vengono considerati influenti per la prossima partita che potrebbe anche essere il punto di risalita della squadra, i toscani invece nonostante le due vittorie consecutive, l’ultima 2-0 contro il Preugia, non sembrano dare la sicurezza per puntare sul risultato in loro favore.